Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Дмитро Кулеба подав у відставку − подробиці
За його словами, заява Кулеби надійшла до Ради, і її розглянуть на одному з найближчих засідань парламенту. Стефанчук також опублікував відповідне фото.
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Раніше "Українська правда" з посиланнями на власні джерела писала, що найбільш ймовірною заміною Кулеби є перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.
Ольга Стефанішина подала у відставку
3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.
Заява Стефанішиної надійшла до Ради, і її також розглянуть на одному з найближчих засідань парламенту.
Раніше до Верховної Ради України також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.