Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Дмитро Кулеба подав у відставку − подробиці

За його словами, заява Кулеби надійшла до Ради, і її розглянуть на одному з найближчих засідань парламенту. Стефанчук також опублікував відповідне фото.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Раніше "Українська правда" з посиланнями на власні джерела писала, що найбільш ймовірною заміною Кулеби є перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.