Служба безпеки України повідомила про затримання на Донеччині ще одного інформатора Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який надавав Росії локації українських військ, які обороняють Торецьк.

СБУ схопила ексміліціонера, який допомагав росіянам атакувати Торецьк

Він обходив населений пункт і приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів українських військ, а також намагався встановити координати штабів і бойових позицій української артилерії.

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Розвіддані зловмисник надсилав у Телеграм-бот, який адміністрували представники російської спецслужби.

Інформатор також надавав відомості співробітнику "народної міліції ДНР", який працює на російську спецслужбу.

Яке покарання чекає на ексміліціонера, який допомагав росіянам атакувати Торецьк

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ та ДБР затримали агента російського ГРУ, який шпигував за оборонцями Харкова

30 серпня Служба безпеки повідомила про затримання чергового агента Головного розвідуправління Генерального штабу ЗС РФ.

Він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь ЗСУ, а розвіддані наносив позначками на карти Google.

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Агент спілкувався з росіянами через власного знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з ворогом.