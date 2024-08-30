Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента Головного розвідуправління Генерального штабу ЗС РФ.

СБУ та ДБР затримали агента російського ГРУ в Харкові

Окрім координат військових об’єктів, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь ЗСУ.

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Розвіддані чоловік наносив позначками на карти Google.

Агент спілкувався з окупантами через власного знайомого, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії та пішов на співпрацю з ворогом.

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Зв’язкового координував кадровий співробітник ГРУ. Для комунікації з агентом використовувався анонімний чат в одному з популярних месенджерів.

Яке покарання загрожує агенту російського ГРУ в Харкові

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ

27 серпня Служба безпеки України повідомляла про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації в Миколаєві, який шпигував за підрозділами ЗСУ, які обороняють портове місто.

Ним виявився колишній місцевий ув'язнений, який майже 20 років провів у в'язниці за вбивство, пограбування та розбій.

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Росія створила прикриття агенту: робота в місцевому сервісі доставки, де під виглядом кур’єра зловмисник об’їжджав на скутері обласний центр та знаходив військові об’єкти.

Отриману інформацію зловмисник передавав російському куратору через месенджер.