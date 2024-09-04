Стан води в річці Десна на території Чернігова погіршився, повідомили в "Чернігівводоканалі".

У Десні різко погіршилася якість води − що відомо

У "Чернігівводоканалі" пояснили, що такі висновки зробили після відбору проб води 3 вересня об 11:00, і наголосили, що в річці наразі не рекомендовано ловити рибу та купатися.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Хімічне споживання кисню в річці впродовж дня значно зросло й перевищує норму в 4,5 раза.

Як рухаються забруднені речовини з річки Сейм

Рух органічних речовин сповільнився через те, що вони розбавились водами Десни в декілька разів.

Advertisement

Згідно з даними Держагентства водних ресурсів, 30 серпня органічні речовини рухались по Десні зі швидкістю 26 км/добу, 31 серпня − 22 км/добу,  а 1 вересня − 18 км/добу. 

За умови продовження зниження швидкості, забруднення мало дістатися Чернігова орієнтовно з 3 по 5 вересня.

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни

На річці Десна локалізують органічне забруднення, що потрапило туди із Сейму
Більше по темі

На річці Десна локалізують органічне забруднення, що потрапило туди із Сейму

Йдеться, зокрема, про абсорбцію забруднювальних речовин.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Рух забруднювальних речовин Десною ще більше сповільнюється Екологія
Рух забруднювальних речовин Десною ще більше сповільнюється
Київ Пост
1д тому
Рух забруднених речовин із річки Сейм уже сповільнюється Екологія
Рух забруднених речовин із річки Сейм уже сповільнюється
Київ Пост
вер. 2
На річці Десна локалізують органічне забруднення, що потрапило туди із Сейму Екологія
На річці Десна локалізують органічне забруднення, що потрапило туди із Сейму
Київ Пост
сер. 30
Міндовкілля пояснило ситуацію із забрудненням річки Сейм Екологія
Міндовкілля пояснило ситуацію із забрудненням річки Сейм
За матеріалами Укрінформ
сер. 29
Спонсорований контент
" Попередній Головком ЗСУ Сирський доручив СБУ перевірити начальника штабу командування Сил безпілотних систем
Далі » СБУ затримала ексміліціонера, який допомагав росіянам атакувати Торецьк