Стан води в річці Десна на території Чернігова погіршився, повідомили в "Чернігівводоканалі".

У Десні різко погіршилася якість води − що відомо

У "Чернігівводоканалі" пояснили, що такі висновки зробили після відбору проб води 3 вересня об 11:00, і наголосили, що в річці наразі не рекомендовано ловити рибу та купатися.

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Хімічне споживання кисню в річці впродовж дня значно зросло й перевищує норму в 4,5 раза.