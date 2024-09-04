Стан води в річці Десна на території Чернігова погіршився, повідомили в "Чернігівводоканалі".
У Десні різко погіршилася якість води − що відомо
У "Чернігівводоканалі" пояснили, що такі висновки зробили після відбору проб води 3 вересня об 11:00, і наголосили, що в річці наразі не рекомендовано ловити рибу та купатися.
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Хімічне споживання кисню в річці впродовж дня значно зросло й перевищує норму в 4,5 раза.
Як рухаються забруднені речовини з річки Сейм
Рух органічних речовин сповільнився через те, що вони розбавились водами Десни в декілька разів.
Згідно з даними Держагентства водних ресурсів, 30 серпня органічні речовини рухались по Десні зі швидкістю 26 км/добу, 31 серпня − 22 км/добу, а 1 вересня − 18 км/добу.
За умови продовження зниження швидкості, забруднення мало дістатися Чернігова орієнтовно з 3 по 5 вересня.
27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни