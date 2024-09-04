В уряді відбуватимуться кадрові зміни у зовнішній та внутрішній політиці України, зокрема в уряді та Офісі президента, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський анонсував масштабні перестановки в уряді та Офісі президента
За словами Зеленського, осінь стане надзвичайно важливою для країни, тому державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх потрібних результатів.
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Президент назвав такі пріоритетні задачі для українського уряду на осінь 2024 року:
- Зміцнення співпраці між центральною владою та громадами.
- Посилення оборонного виробництва й спрощення залучення інвестицій у стратегічні галузі.
- Покращення співпраці з НАТО для активнішої інтеграції.
- Початок реальних перемовин щодо членства в Європейському Союзі.
- Захист культурної спадщини та протидія російській пропаганді, а також розвиток інформаційної, культурної та дипломатичної діяльності.
Повне відеозвернення Президента України 3 вересня можна переглянути тут:
Кадрові зміни в українському уряді − що відомо
4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.
Урядові пертурбації в Києві чи зміцнення олігархії Зеленського?
Раніше до Верховної Ради України також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.
2 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.