В уряді відбуватимуться кадрові зміни у зовнішній та внутрішній політиці України, зокрема в уряді та Офісі президента, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський анонсував масштабні перестановки в уряді та Офісі президента

За словами Зеленського, осінь стане надзвичайно важливою для країни, тому державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх потрібних результатів.

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Президент назвав такі пріоритетні задачі для українського уряду на осінь 2024 року:

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Зміцнення співпраці між центральною владою та громадами.

Посилення оборонного виробництва й спрощення залучення інвестицій у стратегічні галузі.

Покращення співпраці з НАТО для активнішої інтеграції.

Початок реальних перемовин щодо членства в Європейському Союзі.

Захист культурної спадщини та протидія російській пропаганді, а також розвиток інформаційної, культурної та дипломатичної діяльності.

Повне відеозвернення Президента України 3 вересня можна переглянути тут: