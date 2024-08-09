Новий мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+" менш ніж за добу завантажили 20 тисяч разів. Схожі додатки за довший час мають меншу аудиторію.
Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко ефірі телемарафону «Єдині новини».
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Застосунок "Армія+" має попит серед українців - що відомо
За словами Черногоренко, о першій годині дня запустили цей мобільний додаток,а ввечері вже було 20 тисяч успішних завантажень.
"Для порівняння: інші системи, які створені досить давно і кілька років уже існують в українському війську, мають приблизно такий же обсяг користувачів», – пояснила вона.
Вона також наголосила на захищеності застосунку від зовнішніх впливів.
Доступ до застосунку мають лише військовослужбовці.
Додаток не зберігає персональні дані, вони підтягуються з інформаційно-комунікаційних систем МОУ.
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"Потужності нашого застосунку розгорнуто в захищеній інфраструктурі, в безпечній локації, ми маємо окремо всі необхідні документи, комплексну систему захисту інформації», - наголосила Черногоренко.
В Україні офіційно запустили новий застосунок “Армія+” - подробиці
Президент Володимир Зеленський у четвер, 8 серпня, під час спеціальної церемонії оголосив про офіційний запуск застосунку "Армія+".
Застосунок покликаний звільнити українську армію від паперової роботи. Відтепер українські бійці зможуть надсилати командирам електронні рапорти, доступні для них й інші послуги.
Більш детально про застосунок та церемонію читайте у матеріалі журналістки Kyiv Post.