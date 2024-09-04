Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн – Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Про це Зеленський повідомив під час спільного підходу до преси з Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україні необхідна далекобійна зброя, щоб виштовхнути РФ - подробиці

«За всієї поваги до кожної країни і безумовно до наших партнерів в Ірландії, нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї від тих країн, які нам цю зброю дають. Це від них залежить, а не від коаліції всіх дружніх країн світу.

Advertisement

Це залежить від дуже конкретних держав: Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина», - наголосив президент.

За його словами, сьогодні тільки ці чотири країни дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка може допомогти виштовхнути РФ з території України.

Більше по темі Урядові пертурбації в Києві чи зміцнення олігархії Зеленського? Раптові зміни в українському уряді, що відбулися цього тижня, викликають питання про напрямок, в якому рухається країна.

Зеленський зауважив, що така зброя зможе допомогти зберегти життя цивільних людей у всіх містах – Полтаві, Львові, Харкові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі.

«Кожного дня ми втрачаємо людей. І від цих чотирьох держав залежить наша сила в розв'язанні цих проблем», - зауважив президент.

Advertisement

Шмигаль заявив, що Україна розраховує на підтримку Ірландії щодо ударів по цілях у РФ

За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна розраховує на підтримку Ірландії, зокрема, щодо отримання дозволу партнерів на використання переданої зброї для завдання ударів по території Росії.

"Цінуємо цей важливий візит в Україну під час війни. Поінформував про ракетні обстріли Росією цивільної інфраструктури. Наголосив на необхідності посилення української ППО для захисту людей і мирних міст.

Далекобійна зброя та дозвіл завдавати ударів по ворожій території важливі, щоб зупинити Росію. Розраховуємо на всебічну підтримку Ірландії у цих питаннях", - заявив Шмигаль

Advertisement

Український прем'єр зазначив, що під час зустрічі обговорювалася також тема санкцій проти Росії та ситуація в енергетиці України.

"Цінуємо підтримку Ірландією формули миру. Також ми обговорили реалізацію Угоди про підтримку України, яку Прем’єр-міністр Ірландії підписав із Президентом Володимиром Зеленським", - додав Шмигаль.