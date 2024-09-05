4 вересня Анастасія Москаленко, Андрій Трусов, збірна України з плавання та Ярослав Денисенко вибороли золоті медалі на Паралімпійських іграх 2024 року.

Скільки золотих медалей отримали спортсмени збірної України 4 вересня

Анастасія Москаленко встановила новий світовий рекорд у штовханні ядра – 8 метрів. У боротьбі за "золото" українка на 11 сантиметрів обійшла чинну чемпіонку світу Ванну-Гелену Бріто Олівейру з Бразилії, захистивши звання паралімпійської чемпіонки. На Іграх у Токіо-2020 вона тріумфувала з паралімпійським рекордом у 7,61 метра.

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Український плавець Андрій Трусов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024. У фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем (клас S7) він завоював "золото", встановивши світовий рекорд.

До фіналу 50-метрівки вільним стилем він дістався з найкращим результатом за підсумками всіх запливів, а час 27.31 секунди ще й став паралімпійським рекордом.

Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. У фінальному запливі українці вирвали золоту нагороду на останньому етапі.

Естафета 4х100 метрів вільним стилем у класі спортсменів з сумою 49 очок замикала програму вечірньої сесії сьомого змагального дня Паралімпіади-2024 у плаванні.

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Які нагороди отримали українці на Паралімпіаді 4 вересня

Водночас срібні медалі отримали Анна Стеценко, Максим Веракса та Марія Шпатківська.

Українська плавчиня Анна Стеценко здобула третю медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Сталося це на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

До цього Стеценко на Іграх у Парижі здобула дві медалі, причому обидві впродовж одного змагального дня.

Українська штовхальниця ядра Марія Шпатківська здобула дебютну паралімпійську нагороду: вона стала срібною призеркою змагань за підсумками фіналу, що проводився серед представниць класу F46.

Плавець Ярослав Денисенко виборов 10-те "золото" для України на Паралімпіаді-2024

4 вересня плавець Ярослав Денисенко здобув десяту золоту медаль для України у Паралімпіаді-2024 у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

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Він здобув перемогу завдяки ривку на завершальному з двох басейнів.

У цьому ж запливі українець Максим Веракса виборов "срібло". Він на 0.53 секунди поступився партнерові по збірній, який першим допливав стартові 50 метрів дистанції.