Близько 01:00 5 вересня два БпЛА "Shаhed" залетіли на територію Гомельської області Білорусі з боку Чернігівської області України, повідомив Бєларускі Гаюн.
Білорусь піднімала авіацію та збивала російські "Шахеди" − подробиці
Зазначається, що близько 01:30 з аеродрому в Барановичах підняли винищувач, а в небі над Гомельським районом відбувалася ліквідація "Шахедів".
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"Двічі, о 01:34 і 01:36, у Гомельському районі чули вибухи. За попередньою інформацією, це була робота білоруської ППО", − пояснили в повідомленні.
О 02:20 з того ж аеродрому піднявся черговий винищувач, який полетів на південний схід.
Білоруські військові вперше знищили російський дрон над Гомельською областю
В ранні години четверга, 29 серпня, Білорусь, ймовірно, вперше застосувала свою авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, який залетів на територію РБ під час нічної російської атаки на Україну.
Винищувач ВПС Білорусі приблизно 20 хвилин намагався перехопити дрон, а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше два вибухи та бачили яскравий спалах у небі.
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Моніторингова група "Бєларускі Гаюн" повідомляла, що в липні 2024 року на територію країни залетіли щонайменше 9 ударних дронів типу Shahed-131/136, які Росія регулярно використовує для атак на Україну.