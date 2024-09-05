Близько 01:00 5 вересня два БпЛА "Shаhed" залетіли на територію Гомельської області Білорусі з боку Чернігівської області України, повідомив Бєларускі Гаюн.

Білорусь піднімала авіацію та збивала російські "Шахеди" − подробиці

Зазначається, що близько 01:30 з аеродрому в Барановичах підняли винищувач, а в небі над Гомельським районом відбувалася ліквідація "Шахедів".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Двічі, о 01:34 і 01:36, у Гомельському районі чули вибухи. За попередньою інформацією, це була робота білоруської ППО", − пояснили в повідомленні.

Advertisement

О 02:20 з того ж аеродрому піднявся черговий винищувач, який полетів на південний схід.

Білоруські військові вперше знищили російський дрон над Гомельською областю

В ранні години четверга, 29 серпня, Білорусь, ймовірно, вперше застосувала свою авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, який залетів на територію РБ під час нічної російської атаки на Україну.

Винищувач ВПС Білорусі приблизно 20 хвилин намагався перехопити дрон, а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше два вибухи та бачили яскравий спалах у небі.

Литва й Латвія уніфікуватимуть санкцій проти Білорусі та Росії
Більше по темі

Литва й Латвія уніфікуватимуть санкцій проти Білорусі та Росії

Зокрема минулий пакет санкцій для Білорусі також обмежив країну в експорті промислових товарів і товарів класу люкс.

Моніторингова група "Бєларускі Гаюн" повідомляла, що в липні 2024 року на територію країни залетіли щонайменше 9 ударних дронів типу Shahed-131/136, які Росія регулярно використовує для атак на Україну.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Південна Корея розширила список заборонених для експорту до Росії та Білорусі товарів Росія
Південна Корея розширила список заборонених для експорту до Росії та Білорусі товарів
Київ Пост
1д тому
Білоруські військові вперше знищили російський дрон над Гомельською областю Росія
Білоруські військові вперше знищили російський дрон над Гомельською областю
Київ Пост
сер. 29
Литва й Латвія уніфікуватимуть санкцій проти Білорусі та Росії Росія
Литва й Латвія уніфікуватимуть санкцій проти Білорусі та Росії
Київ Пост
сер. 27
Білорусь стягує до українського кордону власні війська та "вагнерівців" Білорусь
Білорусь стягує до українського кордону власні війська та "вагнерівців"
Київ Пост
сер. 26
Спонсорований контент
" Попередній Україна виборола ще чотири золоті медалі на Паралімпіаді-2024
Далі » США можуть публічно звинуватити Росію у спробі втручання у вибори