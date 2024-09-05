Близько 01:00 5 вересня два БпЛА "Shаhed" залетіли на територію Гомельської області Білорусі з боку Чернігівської області України, повідомив Бєларускі Гаюн.

Білорусь піднімала авіацію та збивала російські "Шахеди" − подробиці

Зазначається, що близько 01:30 з аеродрому в Барановичах підняли винищувач, а в небі над Гомельським районом відбувалася ліквідація "Шахедів".

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"Двічі, о 01:34 і 01:36, у Гомельському районі чули вибухи. За попередньою інформацією, це була робота білоруської ППО", − пояснили в повідомленні.

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О 02:20 з того ж аеродрому піднявся черговий винищувач, який полетів на південний схід.