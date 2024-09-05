Адміністрація чинного президента США Джо Байдена може звинуватити РФ у тривалих спробах впливу на цьогорічні американські президентські вибори, пише CNN із посиланням на 6 джерел.

Чи звинуватять США Росію в спробі втручання у президентські вибори

Як зазначається, США вживають низку заходів проти таємної російської кампанії, включно з публічним засудженням Білим домом дій Кремля та оголошенням дій для забезпечення дотримання закону.

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Наразі американські чиновники розглядають російський ресурс RT як двигун пропаганди Кремля.

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"У сукупності ці дії стануть найзначнішою публічною відповіддю адміністрації Байдена на ймовірні операції з впливу на американських виборців", − наголосили в CNN.

Ще одна російська компанія, яку звинуватять у поширенні пропаганди, − Social Design Agency, яка вже перебуває під санкціями за поширення фейків у Європі від імені російського уряду.

Іран розпочав кібероперації для впливу на президентські вибори у США

4 групи, пов'язані з іранським урядом, впливають на теми, пов’язані з виборами у США, та операції, спрямовані на отримання розвідувальних даних про політичні кампанії.

За даними компанії Microsoft, іранські групи розпочали операції, спрямовані на отримання даних про кампанії та отримання можливості впливати на вибори.

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16 серпня віцепрезидентка США Камала Гарріс погодилася на участь у двох дебатах з експрезидентом США Трампом.

22 серпня під час національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго Гарріс підтвердила свій намір балотуватися на пост президента Сполучених Штатів.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.

Початково від партії мав балотуватися Байден, але він знявся з передвиборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.