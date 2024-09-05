4 вересня у США запровадили санкції проти російської пропагандистки Маргарити Симоньян і кількох компаній медіагрупи "Россия сегодня", повідомили в пресслужбі Мінфіну США.

США запровадили санкції проти "Россия сегодня" та Маргарити Симоньян

Санкції наклали на медіагрупу "Россия сегодня" та її дочірні компанії: "РИА Новости", "RT", "Ruptly" та "Sputnik".

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На думку американського уряду, російські медіа намагаються вплинути на президентські вибори у США та підривають довіру виборців до виборчих процесів країни.

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Американський Мінфін додав, що через свої медіаресурси Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та вплинути на ситуацію в Молдові й усьому світі.

США можуть публічно звинуватити Росію у спробі втручання у вибори

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена може звинуватити Росію в тривалих спробах впливу на цьогорічні американські президентські вибори.

Наразі Штати вживають низку заходів проти таємної російської кампанії, включно з публічним засудженням Білим домом дій Кремля та оголошенням дій для забезпечення дотримання закону.

Американські чиновники розглядають російський ресурс RT як двигун пропаганди Кремля.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.