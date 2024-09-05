4 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

Рафаель Ґроссі відвідав ЗАЕС − подробиці

Під час візиту він оцінив ситуацію на градирні після пожежі 11 серпня та поточні роботи на водяних помпах і сховищі палива.

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Ґроссі вкотре наголосив, що МАГАТЕ залишається непохитним у забезпеченні ядерної безпеки на "найбільшому в Європі ядерному об'єкті в умовах війни".

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Гендиректор МАГАТЕ прибув в Україну − що відомо

3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся в Києві з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі.

Вони обговорили покращення ядерної безпеки України, а також домовилися про необхідність розширення мандату чинних спостережних місій МАГАТЕ на українських АЕС.

Гендиректор Міжнародного агентства очолив місію агентства на Курську АЕС 27 серпня.

Гендиректор МАГАТЕ прибуде в Україну наступного тижня
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Це п’ятий візит Ґроссі до ЗАЕС після встановлення постійної присутності МАГАТЕ там у 2022 році.

Експерти агентства раніше поширили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС. 11 серпня, близько 20:00, на території ЗАЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.

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