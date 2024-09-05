4 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

Рафаель Ґроссі відвідав ЗАЕС − подробиці

Під час візиту він оцінив ситуацію на градирні після пожежі 11 серпня та поточні роботи на водяних помпах і сховищі палива.

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Ґроссі вкотре наголосив, що МАГАТЕ залишається непохитним у забезпеченні ядерної безпеки на "найбільшому в Європі ядерному об'єкті в умовах війни".