Можливі відключення електроенергії взимку можуть бути від 12 до 20 годин на добу, повідомили в Центрі протидії дезінформації.
По скільки годин щонайменше триватимуть відключення електроенергії взимку
За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, існує кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.
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Оптимістичний сценарій передбачає, що від 8 до 9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться без сильних морозів. Тоді, за умови відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, світло вимикатимуть до 12 годин на добу.
Гірший сценарій передбачає відновлення лише близько 2 ГВт потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і нижчих температур.
Найнесприятливіший випадок передбачає продовження Росією атак на українську енергосистему. В такому разі громадяни проводитимуть без електроенергії та опалення до 20 годин на добу.
За температури -10°C українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії 12−14 годин на добу.
Що таке черга відключень, яку формує Укренерго
Тривалість черги та яку групу споживачів відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.
Кожну область та великі міста поділили за кількістю споживання на 6 черг. До них належать споживачі, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Ліміт на споживання для конкретної області встановлюється кожного дня відповідно до погодних умов, стану енергосистеми та прогнозованої потужності, яку вона може виробити. Якщо з якихось причин потужність впала або споживання зросло – застосовуються аварійні відключення.
Обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону, наприклад, ДТЕК Київські електромережі – для Києва.