Можливі відключення електроенергії взимку можуть бути від 12 до 20 годин на добу, повідомили в Центрі протидії дезінформації.

По скільки годин щонайменше триватимуть відключення електроенергії взимку

За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, існує кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.

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Оптимістичний сценарій передбачає, що від 8 до 9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться без сильних морозів. Тоді, за умови відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, світло вимикатимуть до 12 годин на добу.

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Гірший сценарій передбачає відновлення лише близько 2 ГВт потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і нижчих температур.

Найнесприятливіший випадок передбачає продовження Росією атак на українську енергосистему. В такому разі громадяни проводитимуть без електроенергії та опалення до 20 годин на добу.

За температури -10°C українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії 12−14 годин на добу.