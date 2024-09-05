Чиновники США розповіли, що Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) можуть увійти до осіннього пакету допомоги Україні від Вашингтона, писало Reuters у вівторок, 3 серпня.

На умовах анонімности три джерела повідомили Reuters, що Вашингтон вже близький до угоди, але ще не ухвалив остаточного рішення.

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Однак джерела додають, що навіть після отримання згоди постачання може тривати місяці, оскільки Вашингтону доведеться вирішити технічні проблеми перед відправленням до України

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Завдяки своїм характеристикам: велика дальність і непомітність для радарів, ракети JASSM можуть значно посилити здатність України завдавати ударів вглиб території РФ.

Що таке ракета AGM-158 JASSM

Kyiv Post вже писав у своєму аналізі, що AGM-158 JASSM є високоточною американською всепогодною крилатою ракетою класу «повітря-земля» з максимальною дальністю 980 кілометрів, залежно від версії.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 30 серпня: «Точні причини будуть відомі лише після розслідування» У катастрофі F-16 розглядається версія дружнього вогню; Путін відвідає першу з країн-підписантів МКС після видачі ордера на його арешт; прибутки російського бізнесу стрімко падають.

Радіус дії ракет теоретично може дозволити Україні завдати ударів по більш ніж десятку російських аеродромів з території України, і навіть по аеродрому в Калінінграді, пише Reuters.

Передані Україні F-16 зможуть нести одночасно дві ракети JASSM. Як і британська ракета Storm Shadow, на американській AGM-158 JASSM застосована технологія "стелс". Композитні матеріали на основі вуглецю, які використовуються в ракеті, значно знижують її відбивну здатність, ускладнюючи її виявлення радіолокаторами.

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Проте забезпечення JASSM, ймовірно, вимагатиме від Вашингтона зміни своєї політики щодо глибоких ударів усередині Росії, адже США досі обмежували Україну в ударах по цілях усередині Росії за допомогою наданої США зброї зоною поблизу кордону.

Західні чиновники також раніше заявляли, що нещодавно надані Україні F-16, швидше за все, будуть зосереджені на місіях протиповітряної оборони під час їх початкового розгортання, а не на наземних ударах.

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26 серпня Україна втратила F-16 під час масованого удару Росії по енергомережі України. Тривають розслідування, які мають встановити причину інциденту, й дехто припускає, що причиною втрати літака став дружній вогонь, втім Пентагон вважає це малоймовірним.