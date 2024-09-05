Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента воєнної розвідки Росії, який працював на російського шпигуна – росіянина, що був співробітником українського банку й готував удари по обласному центру.

СБУ затримала банкіра, який працював на ворожу воєнну розвідку в Харкові

У липні росіянина затримали у власному помешканні. Спецслужба України знайшла і його поплічника, яким виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку.

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Він розвідував локації українських захисників, залучених до оборони Харкова.

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Зрадник об’їжджав територію міста на власному авто і приховано збирав дані про розташування військових об’єктів на телефонну камеру.

Він також збирав для росіян інформацію про місця та наслідки повітряних ударів Росії по місту.

Отримані дані надавалися російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. 

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Він є учасником агентурної мережі, яку нейтралізували у серпні цього року.

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Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

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Обом зловмисникам загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала інформаторку російського ГРУ, яка готувала удар по Миколаєву

Служба безпеки України повідомила про затримання інформаторки військової розвідки Росії, яка збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по Миколаєву.

Вона об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки.

Жінка фіксувала потрібні об'єкти на камеру телефону, вдаючи, що з кимось розмовляє. Усі отримані розвіддані вона надсилала звітом для російського куратора.

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