Штовхальниця ядра Марія Помазан здобула чотирнадцяту золоту медаль для України у Паралімпіаді-2024.

Українка, яка змагається у класі F35, виборола друге поспіль паралімпійське "золото" у штовханні ядра.

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Паралімпіада-2024. Штовхання ядра (клас F35) - що відомо

Паралімпійські ігри-2024 стали четвертими у кар'єрі Марії Помазан. У Лондоні-2012 вона стала чемпіонкою у штовханні ядра та виборола "срібло" у метанні диска.

У Ріо-2016 у штовханні ядра Помазан стала срібною призеркою, а в Токіо-2020 — тріумфувала у дисципліні.

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У Парижі українка у фіналі вже з першої спроби стала лідеркою у боротьбі за золото, штовхнувши ядро на 12.75 м.

Спортсмени збірної України 4 вересня отримали ще чотири золоті медалі

4 вересня Анастасія Москаленко, Андрій Трусов, збірна України з плавання та Ярослав Денисенко вибороли золоті медалі на Паралімпійських іграх 2024 року.

Зокрема, Анастасія Москаленко встановила новий світовий рекорд у штовханні ядра – 8 метрів. У боротьбі за "золото" українка на 11 сантиметрів обійшла чинну чемпіонку світу Ванну-Гелену Бріто Олівейру з Бразилії, захистивши звання паралімпійської чемпіонки.