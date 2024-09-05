"Укрпошта" випустить марку, присвячену Миколаєву, повідомили в пресцентрі "Укрпошти".

Марка "Міста Героїв. Миколаїв" − що треба знати

"Ворог не раз намагався загарбати наш Миколаїв, але завдяки опору ЗСУ й жителів місто вистояло та закрило собою український Південь. 24 березня 2022-го Президент України присвоїв Миколаєву відзнаку "Місто-герой України", − зауважили в "Укрпошті".

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На марці зображена будівля Миколаївської обласної військової адміністрації, яка постраждала внаслідок російського удару.

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На полях аркуша є ілюстрація пам’ятника Святому Миколаю, якого вважають покровителем міста, а на конверті – захисні укріплення з шин поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.

Над дизайном марки працював художник Володимир Таран, який вже вкотре співпрацює з "Укрпоштою".

Марка вже доступна для замовлення, а з 9 вересня її також можна придбати у відділеннях "Укрпошти" та філателістичних крамницях.

Укрпошта ввела в обіг благодійну поштову марку до Дня пам’яті захисників України

29 серпня в Києві відбулася церемонія спецпогашення марки "Хвилина мовчання".

У події взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, заступник Головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко та автор випуску − художник Сергій Майдуков.

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13 червня "Укрпошта" випустила поштову марку під назвою "Україно, вперед!" на честь участі національної збірної України з футболу на Євро-2024. Тираж становить 560 000 екземплярів.