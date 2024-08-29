"Наш обов’язок − знайти та повернути загиблих захисників та захисниць додому, до їхніх родин. Це завдання гуманітарного проєкту Збройних сил України "На щиті". Ми, наші діти та онуки повинні завжди пам’ятати, якою ціною здобувається наша Незалежність. Це − наша вдячність і шана полеглим побратимам та посестрам", − зауважив полковник.

29 серпня відзначається День пам’яті захисників України: що це за день

День пам'яті захисників України держава започаткувала у 2019 році. Дату 29 серпня було обрано на знак пам'яті про один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – саме цього дня в 2014 році відбувся вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом.

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Про пам'ятну дату нагадали Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і Служба безпеки України.

Подробиці про історію цієї пам'ятної дати читайте на Kyiv Post тут.