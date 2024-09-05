Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Стефанішину призначили головою Мін'юсту

Призначення урядовиці підтримали 253 народних депутати.

Ще 22 нардепи утримались, 27 - не голосували.

Хто така Ольга Стефанішина

У 2008 році закінчила факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови.

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У 2016 році Стефанішина отримала диплом спеціаліста "Фінанси та кредит" Одеського національного економічного університету.

З березня по грудень 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

4 червня 2020 року Стефанішина обійняла посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Раніше під час цього ж засідання Верховної Ради:

були звільнені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна

було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України.

Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади.

3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

Також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.