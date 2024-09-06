Міжнародний валютний фонд хоче відновити співпрацю з РФ і направити місію до Москви. Про це 5 вересня повідомила пресслужба МЗС України.

Як у МЗС України відреагували на плани МВФ відновити співпрацю з Росією

"Для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу", − наголосили в повідомленні.

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У відомстві закликали не відновлювати співпрацю з РФ.

Водночас там додали, що країнам-членам та менеджменту необхідно ще більше ізолювати Росію та не відновлювати співпрацю, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила та принципи.

Скільки коштів Україна отримала від МВФ з лютого 2022 року

Під час завершальної зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна на сьогодні вже виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ.

Міністр зазначив, що фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить все можливе, аби пройти його успішно.

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МВФ надав Україні 10,2 млрд доларів США бюджетної допомоги з 24 лютого 2022 року. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС та США.