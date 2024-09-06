Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який готував прорив Росії до Покровська.

СБУ затримала агента ФСБ, який готував прорив росіян до Покровська

Під час спецоперації в серпні в шести регіонах України одночасно затримали 9 російських агентів, які коригували повітряні удари по Дніпру, Запоріжжю, Сумах, а також по Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

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40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби як прокремлівський коментатор у чатах Телеграм-каналів, розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу райцентру та сусіднього Мирнограда. Найбільше його цікавили укріпрайони та вогневі позиції артилерії.

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Він відстежував маршрути руху та кількість військових колон, які прямували на підсилення передових позицій українських військ. Ці дані потрібні росіянам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів.

Більше по темі СБУ затримала трьох мешканців Слов’янська, які підпалювали військові авто Двоє з них, віком 17 і 18 років, діяли у складі групи, а третій – рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки.

Для цього агент обходив прифронтову місцевість та приховано збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.

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Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами злочинних дій.

Яке покарання чекає на агента ФСБ, який готував прорив росіян до Покровська

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ

СБУ повідомила про затримання агента ФСБ у Миколаєві, який шпигував за підрозділами українських військ, які обороняють портове місто.

Ним виявився колишній місцевий ув'язнений, який майже 20 років провів у в'язниці за вбивство, пограбування та розбій.

Йому запропонували співпрацю в обмін на гроші. Агенту створили прикриття його розвідувально-підривної діяльності: робота в місцевому сервісі доставки, де під виглядом кур’єра зловмисник об’їжджав на скутері обласний центр та знаходив військові об’єкти.