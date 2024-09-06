4 вересня Головне управління розвідки та ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території Росії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Кібератака ГУР по російській інфраструктурі 4 вересня − подробиці

За даними джерела, вдалося повністю знищити 18 серверів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Через атаку уражена й інфраструктура ТОВ "Антена". Вона надавала послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії Росії.

Завдяки атаці стерті конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв у субпровайдера.

Advertisement

Вони своєю чергою надавали доступ до інтернету всім клієнтам компаній. За допомогою атаки ГУР та ВО Team вдалося завантажити бази всіх клієнтів провайдера з персональною інформацією (тобто ПІБ, телефони, адреси та паспортні дані).

Кібератака зупинила надання доступу до інтернету та цифрового телебачення в Іванівській області для понад 13 тис. користувачів.

Унаслідок успішної спільної атаки ГУР і ВО Team постраждали такі сервіси:

ООО Спецсервис Поликор, який виконує державне оборонне замовлення.

РЭО ГИБДД МО МВД России.

ООО Теплосетевая компания.

⁠ОЛРР УМВД.

Горгаз.

⁠Рыбнадзор.

⁠ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИНЕШЕМСКАЯГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ.

⁠УГХ Администрация.

заправки "Лукойл".

⁠ООО СвязьПроектСтрой.

⁠РОСИНКАС Банка России.

⁠МО МВД России "Кинешемский".

ООО Регион-Авто.

⁠ООО Груз Сервис.

⁠Администрация ГО кинешма.

Администрация Городская Дума.

Председатель Контрольной Счетной Комиссии.

•Единая Россия.

⁠Общественная Приемная Единой России.

⁠ЖД вокзал.

Тепловые сети.

МУП Водоканал.

ИП Козлов Д.В Электронный город.

ООО Регионинфросистема-Иваново.

•⁠ООО Иваново СДЭК.

Управление ФСБ.

ООО ПрофГаз.

"ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в РФ іще існує зв’язок зі Всесвітньою мережею", − наголосив співрозмовник в українській розвідці.

Advertisement

Кібератаки ГУР на інфраструктуру Росії − що відомо

22 серпня кіберфахівці ГУР МОУ атакували сервери російських телекомпаній, внаслідок чого в ефірі низки телеканалів з’явились обʼєктивні відеоролики про війну в Україні.

Відео від ГУР тричі продемонстрували в праймтаймі телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших.

Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу місцевого олігарха Андрія Комарова.

17 серпня, кіберфахівці ГУР МОУ разом із хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю для Росії.

Українські хакери атакували єдиний провайдер у місті Снєжинськ Челябінської області Росії − компанію "Вега".

Advertisement

У липні хакерська атака ГУР вплинула на роботу російської соцмережі VK, роботу низки банків: Discord, Сбербанк і деяких інших. Масштабна кібератака ГУР тривала щонайменше три доби.

У червні ГУР завдало ударів по серверах російських пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

А на "День Росії" ГУР здійснило кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого тоді затрималася низка авіарейсів.