Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив рішення країн-членів НАТО надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу на суму 40 млрд євро на наступний рік.

Про це він заявив в Осло під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом, передає кореспондент Укрінформу.

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НАТО буде посилювати військові спроможності України у 2025 році – що відомо

"Союзники по НАТО прийняли мінімальний базовий показник у 40 мільярдів євро військової допомоги для України протягом 2025 року, щоб забезпечити таку допомогу на тривалий час та переконатися, що Україна може захищати себе", – сказав очільник Альянсу.

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Він нагадав, що під час Вашингтонського саміту НАТО у липні цього року Альянс узяв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України.

Для досягнення цієї мети у німецькому Вісбадені створюється окреме Командування НАТО.

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Водночас у східній частині Альянсу буде створений логістичний хаб, щоб доставляти таку допомогу в Україну.

Столтенберг зауважив, що такі зусилля мають на меті надалі посилювати спроможності України в самообороні проти російської агресії.

У НАТО надали Україні кілька пакетів військової допомоги - подробиці

Під час саміту лідери НАТО затвердили передачу Україні військової допомоги на 40 млрд євро. Суму переглянуть на саміті наступного року для того, щоб переконатися, що внесок і далі відповідатиме потребам України.

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