Північноатлантичний союз схвалив виділення щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні на 2025 рік і назвав її вступ до Альянсу незворотним. Про це йдеться в тексті спільної декларації Вашингтонського саміту.

Лідери НАТО затвердили виділення Україні військової допомоги на 40 млрд євро

"Ми підтверджуємо нашу рішучість підтримувати Україну у створенні сил, здатних протистояти російській агресії сьогодні і стримувати її в майбутньому. З цією метою ми маємо намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року", – йдеться в декларації.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер додав, що цю суму переглянуть на саміті наступного року для того, щоб переконатися, що внесок і далі відповідатиме потребам України. За його словами, НАТО робить це для того, щоб війна завершилась якомога швидше перемогою України.

Більше по темі Латвія та Німеччина закуплять безпілотники для України У межах саміту НАТО представники Міноборони обох країн домовились про спільну закупівлю для забезпечення потреб України.

"Найшвидший шлях, щоб закінчити війну – це програти війну. Але це не принесе миру, це може принести лише окупацію. Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла цю війну, якщо ми не хочемо підіграти Путіну, нам потрібно продемонструвати наші зобов’язання та рішучість", – наголосив Столтенберг.

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Членство України в НАТО назвали незворотним

У Декларації також зазначається, що країни-члени Альянсу надалі підтримуватимуть Україну на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО. Водночас вони додали, що український уряд обиратиме самостійно й без зовнішнього втручання те, як гарантувати власну безпеку.

"Майбутнє України – в НАТО. Україна стає все більш сумісною та політично інтегрованою з Альянсом", – наголосили в Декларації.

У НАТО зауважили, що запрошення на вступ до Альянсу Україна отримає, коли країни-члени погодяться, а умови будуть виконані.

40 млрд євро на підтримку України від НАТО – що відомо

Нагадаємо, вчора в пресрелізі Білого дому зазначали, що під час саміту НАТО країни Альянсу оголосять про намір надати Україні фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом 2025 року.

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Учора генсек НАТО також вирішив призначити високопоставленого цивільного представника Альянсу в Києві, а місія NSATU зобов'язалася координувати передачу обладнання, навчання українських військових та роботу з розвитку сил для підтримки України на її шляху до повної оперативної сумісності з НАТО.

Партнери в НАТО пообіцяли Україні посилення ППО на 1 млрд доларів, Україні надішлють один комплекс ЗРК Patriot від США, два від Німеччини та Румунії, а ще один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T.