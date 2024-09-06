Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду 6 вересня, внаслідок чого одна людина загинула, а понад 60 постраждали, повідомили очільник місцевої ОВА Сергій Лисак, МВС України та Повітряні сили.

Ракетний удар по Павлограду 6 вересня − подробиці

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ по Павлограду збільшилась до 64 осіб, повідомив Сергій Лисак

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"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", - зазначив він.

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У Нікополі внаслідок обстрілів постраждав 49-річний чоловік.

У місті пошкоджена інфраструктура, 2 будинки, 2 торговельні павільйони, господарська споруда, сталося займання.

Марганецька та Мирівська громади також зазнали російських атак. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися й на двох подвір’ях. Вогонь знищив автомобіль.

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У вівторок у Люблінському воєводстві тривають пошуки російського повітряного об'єкта, що міг порушити польський повітряний простір 26 серпня під час масованої атаки на Україну.

У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.

Загалом по Нікопольщині РФ здійснила понад півтора десятки ударів, застосовуючи важку артилерію, дрони-камікадзе та скили боєприпасів з БпЛА.

Також Лисак зазначив, що відновлено електропостачання населених пунктів району, які були знеструмлені.

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Начальник ОВА поінформував, що над областю українські військові збили 2 БпЛА.

Як зазначили Повітряні сили, Росія вдарила по місту п’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

Удари завдавалися по цивільній інфраструктурі міста.

Приблизно о 12:35 МВС України повідомило, що через удар постраждали 30 осіб.

У відомстві зазначили, що після атаки відомо про пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок, але на той момент пожежу вже ліквідували.

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Близько 11:40 від очільника місцевої ОВА надійшло повідомлення про перших 18 постраждалих, серед яких була 9-річна дівчинка.

Сергій Лисак зауважив, що вже відомо про одного загиблого в місті внаслідок атаки.

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"У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", − додав Лисак

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