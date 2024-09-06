Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду 6 вересня, внаслідок чого одна людина загинула, а понад 60 постраждали, повідомили очільник місцевої ОВА Сергій Лисак, МВС України та Повітряні сили.
Ракетний удар по Павлограду 6 вересня − подробиці
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ по Павлограду збільшилась до 64 осіб, повідомив Сергій Лисак
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", - зазначив він.
У Нікополі внаслідок обстрілів постраждав 49-річний чоловік.
У місті пошкоджена інфраструктура, 2 будинки, 2 торговельні павільйони, господарська споруда, сталося займання.
Марганецька та Мирівська громади також зазнали російських атак. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися й на двох подвір’ях. Вогонь знищив автомобіль.
У Польщі восьмий день шукають російський дрон, що порушив повітряний простір
У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.
Загалом по Нікопольщині РФ здійснила понад півтора десятки ударів, застосовуючи важку артилерію, дрони-камікадзе та скили боєприпасів з БпЛА.
Також Лисак зазначив, що відновлено електропостачання населених пунктів району, які були знеструмлені.
Начальник ОВА поінформував, що над областю українські військові збили 2 БпЛА.
Як зазначили Повітряні сили, Росія вдарила по місту п’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.
Удари завдавалися по цивільній інфраструктурі міста.
Приблизно о 12:35 МВС України повідомило, що через удар постраждали 30 осіб.
У відомстві зазначили, що після атаки відомо про пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок, але на той момент пожежу вже ліквідували.
Близько 11:40 від очільника місцевої ОВА надійшло повідомлення про перших 18 постраждалих, серед яких була 9-річна дівчинка.
Сергій Лисак зауважив, що вже відомо про одного загиблого в місті внаслідок атаки.
"У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", − додав Лисак