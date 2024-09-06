Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду 6 вересня, внаслідок чого одна людина загинула, а понад 60 постраждали, повідомили очільник місцевої ОВА Сергій Лисак, МВС України та Повітряні сили.

Ракетний удар по Павлограду 6 вересня − подробиці

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ по Павлограду збільшилась до 64 осіб, повідомив Сергій Лисак

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"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", - зазначив він.

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У Нікополі внаслідок обстрілів постраждав 49-річний чоловік.

У місті пошкоджена інфраструктура, 2 будинки, 2 торговельні павільйони, господарська споруда, сталося займання.

Марганецька та Мирівська громади також зазнали російських атак. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися й на двох подвір’ях. Вогонь знищив автомобіль.

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У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.

Загалом по Нікопольщині РФ здійснила понад півтора десятки ударів, застосовуючи важку артилерію, дрони-камікадзе та скили боєприпасів з БпЛА.

Також Лисак зазначив, що відновлено електропостачання населених пунктів району, які були знеструмлені.

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Начальник ОВА поінформував, що над областю українські військові збили 2 БпЛА.

Як зазначили Повітряні сили, Росія вдарила по місту п’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

Удари завдавалися по цивільній інфраструктурі міста.