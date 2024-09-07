Бойова машина піхоти ASCOD є результатом спільної розробки іспанської компанії Santa Bárbara Sistemas і австрійської Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug AG.

Абревіатура назви машини ASCOD походить від англійського скорочення Austrian-Spanish Cooperative Development, що в перекладі означає «австрійсько-іспанська кооперативна розробка», що прямо вказує на співпрацю між двома країнами у створенні цієї машини.

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З 2003 року обидві фірми належать корпорації General Dynamics. Перші спільні роботи зі створення ASCOD розпочались у 1988 році, два прототипи були передані для випробувань вже у 1990-му.

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ASCOD стоїть на озброєнні Іспанії, Австрії та Великої Британії. Австрійська модифікація має назву ULAN, іспанська версія відома як PIZARRO, а британська — AJAX. Замовлення на купівлю цих машин також сформували Філіппіни, щоправда, острівна країна замовила легкі танки Sabrah, побудовані на шасі ASCOD.

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Саме у цьому й полягає головна особливість цих БМП – перевірене шасі бойової машини вже добре себе зарекомендувало, тож існує маса варіантів інших машин, що можуть бути побудовані на цій базі.

Класичний ASCOD має на озброєнні 30-мм автоматичну гармату Mauser MK-30/2 та додатковий спарений кулемет MG3. Гармата оснащена системою двострічкової подачі боєприпасів, що забезпечує майже миттєве переключення між різними типами снарядів залежно від тактичної ситуації.

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Для знищення бронетехніки противника зазвичай використовуються бронебійні снаряди, однак на полі бою обстановка може швидко змінюватися, що вимагає переходу на інший тип боєприпасів. Наприклад, для ураження живої сили противника доцільніше використовувати осколково-фугасні снаряди. Саме завдяки двострічковій подачі боєприпасів можна оперативно адаптувати вогневу міць під поточні потреби.

Під час розробки гармати в її конструкцію була закладена можливість розбирання, чистки чи технічного обслуговування без використання спеціального інструменту. Ефективна дальність ураження цієї гармати сягає 3000 метрів. Тестові стрільби показали, що бронебійні підкаліберні боєприпаси здатні пробивати броню товщиною 60 мм під кутом 60 градусів на відстані до 2000 метрів. Такі показники бронепробиття дозволяють ефективно знищувати радянські БМП-1/2 у будь-яку проекцію, не кажучи вже про менш захищені бойові броньовані машини.

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Гармата може бути ефективною навіть проти російських танків: хоча ймовірність повного їх знищення невелика, пострілами можна вивести машину з ладу, пошкодити прицільні пристрої й триплекси, чим суттєво зменшити зону огляду екіпажу, або й повністю «осліпити» екіпаж. Можна й повністю знерухомити танк, пошкодивши його гусениці.

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Гармата також оснащена стабілізатором у двох площинах, що дозволяє вести прицільний вогонь навіть під час руху машини. ASCOD також оснащений тепловізійними прицілами, що дає можливість працювати в темний час доби.

Ці гармати широко використовуються не лише на наземних машинах. Mauser MK-30/2 ABM використовується як зенітна на військових кораблях невеликої водотонажності. За потреби ASCOD також можна переобладнати для боротьби з повітряними цілями. Для цього гармату необхідно оснастити надульним пристроєм програмування детонації снаряда. У такому випадку використовуються спеціальні боєприпаси повітряного підриву ABM (Air Burst Munition), що вибухають у безпосередній близькості до повітряної цілі.

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Компонування БМП виконано за класичною схемою: двигун і трансмісія розташовані в передній частині броньованого корпусу. Класичне відділення знаходиться у кормовій частині машини та розраховане на 6 бійців. Однак існує й подовжена модифікація машини, що вміщає вже 8 десантників.

Екіпаж БМП складається з командира машини, механіка-водія та навідника. Посадка та висадка десанту здійснюється через кормові двері та люк у даху відділення. Двері відчиняються за допомогою гідроприводу в напрямку правого борту. На даху відділення встановлена башта для командира десанту, оснащена спостережними приладами по периметру і власним люком. У кормових дверях є оглядовий блок і амбразура для ведення вогню з особистої зброї.

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ASCOD може оснащуватись одним із двох дизельних двигунів на 600 та 720 кінських сил, що поєднані із автоматичною коробкою передач та торсіонною підвіскою. Максимальна швидкість машини по шосе – 75 км/год. За потреби БМП ASCOD може додатково комплектуватися системою попередження про лазерне підсвічування, системою захисту від зброї масового ураження та автоматичною системою пожежогасіння.

Модифікації та комплектації машини можуть суттєво відрізнятись між собою, тож остаточно невідомо, у якому конкретному виконанні ASCOD отримає Україна. Окрім БМП, це шасі також використовується для створення легких танків, носіїв ПТРК, мінометних, командних та санітарних машин.

Легкі танки на базі ASCOD

На основі БМП був створений легкий танк LT-105, розроблений для потреб Філіппін. Загалом має бути виготовлено близько 40 LT-105. На відміну від класичного ASCOD, машина отримала 105-мм танкову гармату та напівавтоматичну систему заряджання з механізмом заряджання.

Ще один легкий танк на базі ASCOD — американський M10 Booker, який наразі проходить випробування і також оснащений 105-мм гарматою. США й раніше експериментували з використанням шасі ASCOD, розробивши легкий танк Griffin I зі 120-мм гарматою та Griffin III з 50-мм автоматичною гарматою.

Шасі ASCOD забезпечує гнучкість у виборі озброєння та дозволяє створювати різні машини, адаптовані під конкретні потреби і завдання. Конструкцію можна суттєво модифікувати відповідно до вимог замовника. ASCOD може бути оснащений різними автоматичними гарматами калібру від 20 до 50 мм. Також на базі ASCOD була розроблена 155-мм самохідна артилерійська установка Donar, яка отримала гармату від відомої німецької САУ PzH 2000.

Що стосується броні, то вона також може відрізнятись. Модульна конструкція та відкрита архітектура машини дозволяють встановити на машину додаткову навісну броню. Існують версії машин, оснащені боковими керамічними екранами. Також є можливість встановлення додаткового бронювання днища для підвищення безпеки машини на випадок наїзду на міни та СВП. Можлива установка комплексу активного захисту (КАЗ).

Загалом броня базової платформи ASCOD відповідає класу STANAG level 4. Цей рівень захисту забезпечує захист від вогню з крупнокаліберної зброї до 14,5 мм та витримує вибух 155-мм артилерійського боєприпасу у 30 метрах від машини. Базовий протимінний захист розрахований на підрив протитанкової міни вагою до 10 кг.

Якою буде модифікація ASCOD для України?

Поки що достеменно невідомо, яку саме версію ASCOD отримає Україна, адже ця бойова машина має широкий спектр можливих модифікацій. Не виключено, що Міністерства оборони України та Іспанії можуть налагодити виробництво спеціальної української версії, яка буде адаптована під актуальні загрози для української бронетехніки. В українських умовах було б доцільно оснастити машину комплексами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та протикумулятивними решітками для підвищення захисту від розповсюджених FPV-дронів.