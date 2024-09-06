На об'єктах НЕК "Укренерго" захисні споруди готові на понад 85%. На об'єктах, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча, але роботи тривають.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Росія готує наступні удари по енергосистемі - Шмигаль

"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - сказав Шмигаль.

Загалом, уряд виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".

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Шмигаль зазначив, що за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру є шанс пройти зиму без відключень світла.

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися.

Ми вже знаємо, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - наголосив Шмигаль.

По скільки годин щонайменше триватимуть відключення електроенергії взимку

Центр протидії дезінформації прогнозує, що відключення електроенергії взимку можуть бути від 12 до 20 годин на добу.

За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, існує кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.

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Подробиці щодо забезпечення українців електроенергією у зимовий період читайте у матеріалі.