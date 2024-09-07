“Професійність, самовідданість і в доброму значенні зухвалість воїнів-розвідників не могли залишитись непоміченими і українцями, і нашими партнерами", - каже він.

Як розповідає Андрій Юсов, представник ГУР, в розмові з Kyiv Post, з перших днів ГУРівці перебували на найважчих і найвідповідальніших ділянках битви з ворогом.

На окупованих територіях України сотні людей здійснюють диверсії, карають зрадників і чекають на визволення, розповідає офіцер ГУР "Ольстер".

Російсько-українська війна, яка триває вже не перший рік, є яскравим прикладом того, наскільки важливу роль відіграє високоефективна розвідка у протистоянні агресору.

Відданість справі та сміливість бійців ГУР надихають не тільки колег, але й усіх, хто цінує свободу та незалежність.

ГУР здобуло репутацію та прихильність завдяки своїм успішним та зухвалим операціям як в Україні, так і за її межами.

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) є однією з найважливіших розвідувальних служб країни. Засноване в 1992 році, після здобуття незалежності, вже понад 30 років воно відіграє надважливу роль у забезпеченні національної безпеки.

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки України, встановлений указом Президента України у 1992 році для вшанування діяльності розвідувальної служби та її внеску в забезпечення національної безпеки країни.

Kyiv Post зібрав топ 5 найзухваліших та відомих спецоперацій головної розвідувальної структури країни за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Гелікоптерні рейди ГУР до оточеного Маріуполя: вже легендарні

Металургійний завод у Маріуполі "Азовсталь" став однією з головних фортифікацій українських військ та центром затяжних боїв на сході України в 2022 році. В той час ГУР проводило кілька рейдів і операцій на території заводу.

Щоб допомогти українським оборонцям та забрати важкопоранених бійців, ГУР організовує гелікоптерні рейди до блокадного міста. У заблокований Маріуполь проривалися сім легендарних гелікоптерів. Вони здійснювали рейси вглиб окупованих територій, де розташовані системи ППО ворога, щоб доставити їжу, боєприпаси та евакуювати поранених з "Азовсталі".

Advertisement

Щоб забезпечити українських військовослужбовців усім необхідним та евакуювати тих, хто потребував допомоги, ГУР шукало добровольців, переважно серед пілотів армійської авіації. Кожен, хто погодився летіти в Маріуполь, усвідомлював, якою є ймовірність не повернутися.

Гелікоптери летіли складним маршрутом, ретельно спланованим ГУР. У карту наносили дані розвідки, зони ураження систем ППО та тактико-технічні характеристики цих систем. Маршрут розроблявся так, щоб уникнути систем ППО або використати складки місцевості та низький політ для захисту. На борту були офіцери спецпризначення, які виконували роль бортових стрільців, надавали моральну підтримку екіпажам і мали завдання евакуювати їх у разі збиття.

Advertisement

Перед рейсами гелікоптери максимально полегшували, знімали з них системи озброєння та заправляли лише необхідний мінімум, щоб завантажити на борт якомога більше зброї та мати можливість евакуювати більше поранених.

З кожним наступним польотом операція ставала складнішою, а шансів повернутися з кожним разом ставало дедалі менше.

Під час семи вертолітних рейсів на завод Азовсталь доставили зброю, протитанкові та протиповітряні засоби, воду, їжу, десант та евакуювали поранених.

Острів Зміїний - як ГУР повернуло стратегічний пункт

У червні 2022 року українські сили провели успішну операцію з відновлення контролю над стратегічно важливим островом Зміїний у Чорному морі після того, як з 2022 року його контролювали російські війська.

Advertisement

У травні 2022 року підрозділи ГУР МО та СБУ провели десантно-штурмову операцію: висадились на острів з вертольотів. Загалом операція для повернення острова складалася не тільки з дистанційних ударів по острову, потрібні були й дії безпосередньо на місці, під час яких українські військові завдали значних втрат противнику та захопили велику кількість техніки ворога.

Після деокупації острова ЗСУ змогли повністю звільнити Одеську область від російських військ, не допускати Росії на узбережжі області, а також відкрити "зерновий коридор".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, звільнення Зміїного було "складною, багаторівневою, сповненою величезних ризиків спецоперацією".

Advertisement

Спецоперація "Синиця" - як Україна викрала російський гелікоптер Мі-8

В результаті шестимісячної спецоперації розвідки під кодовою назвою "Синиця", Київ успішно виманив російський гелікоптер Мі-8АМТШ разом із вантажем.

Перші повідомлення про цю надзвичайну операцію з’явилися 23 серпня минулого року. Російські пропагандистські канали спочатку стверджували, що екіпаж гелікоптера був дезорієнтований і помилково приземлився на українській авіабазі.

Однак пізніше того ж дня історія отримала несподіваний поворот, коли Андрій Юсов, речник ГУР, виступаючи під час телемарафону, заявив, що цей інцидент був не нещасним випадком, а результатом ретельно спланованої впродовж шести місяців спецоперації, яку проводила розвідка.

За словами пілота, 9 серпня 2023 року, о 16:30 він злетів з аеродрому "Курск". Під час польоту в районі населеного пункту Шебекіно вертоліт вже йшов на наднизькій висоті та працював у режимі радіомовчання. Під час перетину кордону по вертольоту почали стріляти. Кузьмінов вважав, що стріляли російські війська.

Гвинтокрил відлетів на 20 км від кордону та приземлився в узгодженому місці. Разом з Кузьміновим на борту були ще двоє членів екіпажу, які не знали точного місця призначення. Після приземлення вони почали діяти агресивно, вибігли з вертольоту та рушили до кордону. Їх довелося ліквідувати.

Результати спецоперації "Синиця", яка дозволила Україні захопити російський гелікоптер Мі-8 разом із його технологічним обладнанням, істотно вплинули на боєздатність російської авіації.

Пілот пояснив, що основним мотивом його вчинку є незгода з російським вторгненням в Україну і небажанням брати участь у цьому.

Битва за Гостомель - українські спецпризначенці зірвали російський план захоплення Києва

24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ, селище Гостомель неподалік Києва стало однією з найгарячіших точок бойових дій. Російські війська намагалися висадити десант на аеродромі Антонова, щоб просунутися до столиці, яку планували “захопити за три дні”.

Для оборони летовища Україна відправила найдосвідченіших розвідників-спецпризначенців.

Уранці 24 лютого група з близько 30 осіб вирішила вступити в бій з ворогом, щоб виграти час. Російських десантників було понад 300, але головною проблемою для них стало те, що, незважаючи на чисельну перевагу, вони не були готові до опору з боку українців.

Зі зброї у спецпризначенців ГУР були лише автомати Калашнікова, кілька гранатометів, один БТР та гранати. Спецпризначенці збили вертоліт росіян, ще кілька збили нацгвардійці. Загалом усі спецслужби та збройні формування знищили близько 500 десантників, які мали б рушити на Київ.

Оборона аеропорту була критично важливою, адже це дозволило евакуювати строковиків Нацгвардії з Гостомеля, укріпити оборонні позиції та дати час іншим підрозділам підготуватися.

ГУР знищує російські сили по всьому світу

Українські спецпризначенці ГУР здійснюють різні операції по всьому світу, зокрема, регіони, де точаться бойові дії, як-от Судан і Сирія. Про ці операції Kyiv Post не раз писав, отримуючи інформацію з власних джерел у силах оборони та безпеки.

Наприклад у Судані, робота українських спецслужб і ГУР, зокрема, направлена на боротьбі з найманцями ПВК "Вагнер".

Операції ГУР у Судані - це захоплення та допити бойовиків, а також удари безпілотників по позиціях російських найманців і їхніх місцевих союзників. Ці дії є частиною ширшої стратегії України щодо протидії російському впливу в Африці та запобіганню дестабілізації місцевих урядів групою Вагнер.

У Сирії операції ГУР зосереджені на руйнуванні російської військової інфраструктури. Однією з найголовніших і найуспішніших операцій став удар по російській авіабазі Кувейрес на сході Алеппо у липні 2024 року. Цей удар знищив важливе російське військове обладнання, зокрема, мобільний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Атака відбулася невдовзі після зустрічі президента Росії Володимира Путіна з сирійським президентом Башаром Асадом. Ця база використовувалася російськими військами з 2015 року для різних цілей, зокрема, навчання та транспортування іноземних найманців для війни в Україні.

Окрім цього, українські спецпризначенці атакували інші російські позиції в Сирії, зокрема блокпости та військові колони на Голанських висотах у червні 2024 року​

У травні 2023 року голова ГУР Кирило Буданов пообіцяв «знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували».

Втім ці операції це лише частина успіхів, про які нам наразі відомо. Як розповідає Андрій Юсов, ГУР справді має в своїй структурі різноманітні підрозділи, бо “це вимога часу і цієї війни”.

“Потрібно постійно розвиватися, знаходити нові форми і смисли, не лише здобувати інформацію та оперативно реагувати на задуми противника, але і діяти проактивно, випереджаючи ворога, завдавати ударів по росіянам всюди: на землі, на морі, в повітрі”.

В День воєнної розвідки України Андрій Юсов обіцяє, що “на ворога і далі чекатимуть несподіванки”.