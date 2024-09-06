Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC українського виробництва.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).
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Український безпілотний транспортер FOXTAC - що відомо
Наземна роботизована платформа техніки призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою.
Зараз для евакуації поранених з поля бою у підрозділах ЗСУ використовують різні технічні засоби.
Зокрема гусеничну та колісну бронетехніку вітчизняного чи іноземного виробництва, квадроцикли, мотоцикли з евакуаційними причепами, а почасту евакуацію проводять за допомогою ручних ношей.
Логістично-евакуаційний транспортер вітчизняного виробництва майже безшумний.
Він має низький силует – висота виробу не перевершує 40 см. При наявності польової рослинності така висота дозволяє непомітно здійснювати евакуацію поранених.
Завдяки застосованим конструктивним рішенням FOXTAC може бути переведений з транспортного у робоче положення за лічені хвилини.
Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.
Керування транспортером здійснюється як дистанційно, так і за допомогою провідного пульта, що дозволяє супроводжувальному бойовому медику контролювати та коректувати рух.
Транспортер може додатково комплектуватися пристроями, які дозволяють відстежити його місцеперебування і знайти платформу та вантаж у випадку, якщо з евакуаційною групою втрачений зв’язок.
До експлуатації в ЗСУ допустили реактивний вогнемет українського виробництва - подробиці
У серпні Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України піхотний реактивний вогнемет, який розробили фахівці однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу.
Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійського снаряду великого калібру.
У місці влучання з’являється вогняна куля об’ємом близько 15 кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску.