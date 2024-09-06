Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Український безпілотний транспортер FOXTAC - що відомо

Наземна роботизована платформа техніки призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою.

Зараз для евакуації поранених з поля бою у підрозділах ЗСУ використовують різні технічні засоби.

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Зокрема гусеничну та колісну бронетехніку вітчизняного чи іноземного виробництва, квадроцикли, мотоцикли з евакуаційними причепами, а почасту евакуацію проводять за допомогою ручних ношей.

Логістично-евакуаційний транспортер вітчизняного виробництва майже безшумний.

Він має низький силует – висота виробу не перевершує 40 см. При наявності польової рослинності така висота дозволяє непомітно здійснювати евакуацію поранених.

Транспортер FOXTAC. Фото: Міноборони України

Завдяки застосованим конструктивним рішенням FOXTAC може бути переведений з транспортного у робоче положення за лічені хвилини.

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Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.

Керування транспортером здійснюється як дистанційно, так і за допомогою провідного пульта, що дозволяє супроводжувальному бойовому медику контролювати та коректувати рух.

Транспортер може додатково комплектуватися пристроями, які дозволяють відстежити його місцеперебування і знайти платформу та вантаж у випадку, якщо з евакуаційною групою втрачений зв’язок.

До експлуатації в ЗСУ допустили реактивний вогнемет українського виробництва - подробиці

У серпні Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України піхотний реактивний вогнемет, який розробили фахівці однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу.

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Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійського снаряду великого калібру.

У місці влучання з’являється вогняна куля об’ємом близько 15 кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску.