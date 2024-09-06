Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.

Про це повідомили у міністерстві оборони країни.

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Україна отримає військову допомогу від Нідерландів - подробиці

Брекельманс зазначив, що його країни передасть Києву обладнання для технічного обслуговування українських F-16 та ракети класу "повітря-повітря", які винищувачі зможуть використовувати для захисту повітряного простору України.

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З міркувань операційної безпеки очільник Міноборони Нідерландів не надав конкретної інформації щодо кількості, типів обладнання та час його прибуття в Україну.

"Нідерланди поставлять засобів на суму 80 мільйонів євро. Окрім великої кількості запчастин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти і бортові трапи", – перелічив він.

Україна використовує F-16 із кінця літа, причому, за неофіційною інформацією, поки має лише шість літаків від Нідерландів.

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Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 в Росії

У серпні командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може використовувати передані від Нідерландів винищувачі F-16 на території Росії.

Так само Нідерланди дозволяють ЗСУ вільно використовувати інше поставлене озброєння на полі бою, за умови дотримання міжнародного гуманітарного права.

Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" - що відомо

Раніше під час засідання представники оборонних відомств Канади та Німеччини анонсували нові пакети допомоги Україні.

Kyiv Post зібрав головне із заяв президента України Володимира Зеленського на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня 2024 року.

Зокрема, про операцію ЗСУ на Курщині, бої на Донеччині та втрати російської армії.