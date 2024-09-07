Дрони Служби безпеки України «демілітаризували» склад боєприпасів у Воронезькій області Росії.

Про це повідомляють джерела Kyiv Post.

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СБУ атакувала російський склад боєприпасів

Палало у населеному пункті Солдатське Воронезької області.

За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

На даний момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі.

Там безперервно детонують боєприпаси. Вибухи тривають і досі.

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Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

«СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атака дронів на Росію

У суботу, 7 вересня, російська влада заявила про атаку БПЛА на території Острогозького району Воронезької області.

Місцевий губернатор Олександр Гусєв стверджував, що дрон було виявлено та «пригнічено». Але при падінні уламків «виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, розпочалася детонація».

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Російські телеграм-канали писали, що дрон влучив у склад боєприпасів.

У частині Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації.