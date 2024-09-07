Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про можливу передачу іранських балістичних ракет Росії.

У відомстві закликали Тегеран утриматись від постачання РФ будь-яких видів озброєння та військової техніки.

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Україна попередила Іран про наслідки

У Києві застерегли Тегеран від співпраці з Російською Федерацією та попередили про наслідки.

«У разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин», - йдеться в повідомленні МЗС України.

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Там вважають, що Іран має повністю та остаточно припинити надавати РФ зброю, аби «не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті».

Більше по темі Британія та США додадуть керівника "Росатому" до санкційного списку Конгрес США вже прийняв рішення щодо поступового скорочення закупівель російського ядерного палива Сполученими Штатами.

У Міністерстві наголосили, що поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу.

Україна закликає світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки.

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Іран передав РФ балістичні ракети малої дальності, - ЗМІ

Видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських та американських чиновників написало, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що надання РФ озброєння є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Тегераном та Москвою.

В ISW переконані, що Іран прагне отримати економічну та військову вигоду від співпраці з РФ. Зокрема, гроші для своєї економіки та винищувачі Су-35. Також іранських лідерів цікавить підтримка Росії в модернізації своїх кіберпотужностей і ракетно-космічних програм.