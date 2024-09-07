Президент Володимир Зеленський зустрівся з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні.

Лідери провели перемовини на полях форуму «Амброзетті» в Італії.

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Серед тем розмови - ситуація на полі бою, відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи.

Зеленський зустрівся з Мелоні

Президент розповів про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби.

Глава держави подякував за виділені пакети військово-технічної допомоги й наголосив, що відповідне озброєння важливо передати Україні якомога швидше.

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«Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали», - сказав Володимир Зеленський.

Відновлення України

Лідери говорили про відновлення та відбудову України. Зокрема, енергетичної системи.

Володимир Зеленський відзначив рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України.

Більше по темі Британія та США додадуть керівника "Росатому" до санкційного списку Конгрес США вже прийняв рішення щодо поступового скорочення закупівель російського ядерного палива Сполученими Штатами.

Вона відбудеться 2025 року. Підготовка до заходу вже розпочалася.

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру та її пунктам.