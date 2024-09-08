Підчас російсько-української війни, особливо в стадії повномасштабного вторгнення, бойові дії лишили дуже багато матеріальних залишків, починаючи від зруйнованих будівель та понівечених речей, закінчуючи залишками боєприпасів та цінним майном російської окупаційної армії.

Це стало поштовхом для розвитку української музейної справи, яка занепадала в пост-радянські часи через недофінансування та недостатні оновлення експозицій.

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Натомість зараз ті музеї, які мають в своєму складі енергійний персонал та ентузіастів, успішно шукають експонати по всій прифронтовій смузі та проводять довгу роботу для їх документування, обліку та отримання дозволів на їх використання від місцевої влади, держави та військових.

В такому випадку, їм вдається зібрати унікальні композиції з хороших експонатів, які передають дух часу та унікальні деталі, які могли б бути втрачені з плином років.

Одним з таких музеїв є Музей Львівського будинку офіцерів, який розповідає історію українського війська від найдавніших часів.

Заснував його свого часу полковник Віталій Провозін, який доклався до створення перших експонатів та пошуку нових. Він відійшов у вічність 30 червня цього року, однак співробітники музею продовжили його справу.

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Провозіну та його колегам вдалося зібрати велику кількість цікавих експонатів. По музею нас веде його колега, Олександр Поронюк, розповідає – в музеї всі експонати – автентичні.

Наприклад, воскові фігури, які демонструють обладунки та однострій українських воїнів часів Київської Русі, Козаччини та ХХ століття – відтворено за допомогою історичної реконструкції під наглядом професійних істориків.

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Однак особливе місце займають зали, присвячені сучасній російсько-українській війні. Зокрема- бойовим діям місцевої, Галицької 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Наприклад, всі знають про успішну оборону Донецького аеропорту, яка тривала понад півроку. Всі знають про кіборгів. В той же час, про вперту оборону Луганського аеропорту, яка тривала з квітня по вересень 2014 року, і під час якої 80-та бригада не лише тримала аеропорт, але і рятувала від росіян та їхніх посіпак місцеве цивільне населення, мало хто знає», - розказує Поронюк.

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В музеї відтворено не лише образи захисників аеропорту, але і представлено реальні експонати звідти – кулемети, озброєння, обмундирування росіян, зняте з полонених солдатів, та приклади розтяжок та різних способів мінування, включаючи книги і мобільні телефони.

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А також – автентичні прапори з підписами бійців підрозділів.

Крім того, справжній скарб музею – безпілотники, які демононструють тодішній рівень тезнічної оснащеності у війні

Крім того, музей торкається людського виміру війни. Зокрема, тут зібрано багато особисттих речей видатних захисників. Зокрема, форму генерала внутрішніх військ Сергія Кульчицького, який загинув під Слов’янськом у 2014 році….

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… також щоденник майора Андрія Кизила, який загинув в Авдіївці у 2017 році, де він розписував бойові завдання та способи їх виконання ...

...та прапори підрозділів з підписами захисників, багато з яких наразі вже є загиблими.

Також важливим є те, що музей, який розташований в самому центрі Львова, є абсолютно безкоштовним для відвідування, і це добра можливість доторкнутися до живої історії, дбайливо зібраної командою фахових людей з ентузіазмом і теплотою.

Фото: Сергій Костеж, Ярослав Грубич