Президент Володимир Зеленський призначив собі двох радників.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав двох заступників.

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Про це йдеться в указах глави держави.

Кадрові призначення в Офісі президента

Колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін став радником президента зі стратегічних питань.

Дмитро Литвин буде радником глави держави з комунікацій.

Колишню віце-премʼєрку Ірину Верещук призначили заступником керівника Офісу Президента.

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Також заступником керівника ОПУ став уже ексочільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Перед цим своїм указом президент звільнив посадовця з посади керівника обласної адміністрації.

Парламент звільнив низку міністрів

Цього тижня Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, віце-прем'єрок Ольгу Стефанішину та Ірину Верещук.

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Також парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади очільника МЗС. Новим міністром закордонних справ став Андрій Сибіга.

Ольга Стефанішина залишилася працювати в Уряді. Вона отримала посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції.