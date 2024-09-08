Президент Володимир Зеленський призначив собі двох радників.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав двох заступників.
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Про це йдеться в указах глави держави.
Кадрові призначення в Офісі президента
Колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін став радником президента зі стратегічних питань.
Дмитро Литвин буде радником глави держави з комунікацій.
Колишню віце-премʼєрку Ірину Верещук призначили заступником керівника Офісу Президента.
Також заступником керівника ОПУ став уже ексочільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Перед цим своїм указом президент звільнив посадовця з посади керівника обласної адміністрації.
Парламент звільнив низку міністрів
Цього тижня Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, віце-прем'єрок Ольгу Стефанішину та Ірину Верещук.
Урядові пертурбації в Києві чи зміцнення олігархії Зеленського?
Також парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади очільника МЗС. Новим міністром закордонних справ став Андрій Сибіга.
Ольга Стефанішина залишилася працювати в Уряді. Вона отримала посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції.