Кількість страт російськими військами полонених українських військових зростає, пише CNN.

Чи зростає кількість страт росіянами українських військових

Згідно з даними джерел CNN в українській військовій розвідці, є список із 15 випадками страт полонених з листопада 2023 року, більшість із яких підтверджені відео з безпілотників або аудіоперехопленнями.

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Генпрокурор України Андрій Костін пояснив CNN, що відомство наразі розслідує 28 таких випадків із початку війни, в яких загалом загинули 62 військовослужбовці України. Ці вбивства вважаються воєнними злочинами і частиною організованої політики Росії.

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"Якщо військовополонені здаються, якщо вони показують, що вони здаються, якщо вони без зброї в руках, то розстріл без належного засудження є воєнним злочином", − наголосив Костін.

Український посадовець, який надав відеозйомки Покровська з безпілотника, заявив, що його підрозділ знає про численні такі випадки на передовій, які ще не оприлюднили чи розслідували.

Слідче джерело в ООН поінформувало CNN, що деякі з очевидних страт українських солдатів були предметом їхньої перевірки.

"Їх багато. Є закономірність. Вона передбачає щонайменше схвалення або наказ не давати помилування", − пояснив співрозмовник телеканалу.

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В ООН заявили про наявність доказів катувань українців у полоні Росії

Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні.

За даними ООН, попри відносне покращення ставлення до полонених у деяких місцях утримання, свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні.

24 серпня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу вдалося звільнити 115 українських військових.