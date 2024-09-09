«Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору», – написав згодом президент Володимир Зеленський у Facebook і додав: «Маємо цього досягти».

Двоє людей загинули в неділю під час ударів по місту Суми. Четверо, в тому числі двоє дітей, були поранені. Ще четверо людей загинули в Донецькій області, а в результаті удару по Харкову загинула одна людина і десятеро дістали поранень.

Пізно ввечері в суботу Бухарест підняв літаки F-16, щоб перехопити будь-які дрони Shahed, які залетять на територію країни.

Водночас іще один російський ударний безпілотник, націлений на цивільну інфраструктуру в Західній Україні, залетів у повітряний простір Румунії.

«Ця ситуація є підтвердженням того, що нам необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, включно з розвитком можливостей протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби для обмеження діяльності БпЛА різного призначення», — наголосив міністр оборони Андріс Спрудс.

Міністр оборони Латвії сказав, що про це були проінформовані її союзники по НАТО.

«У східній частині Латвії вчора розбився російський військовий безпілотник, — повідомив у мережі Х президент країни Едгарс Рінкевичс. – Триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми разом повинні щось із цим робити».

У той день, коли російські авіаудари вбили ще щонайменше семеро мирних людей в Україні, безпілотники Москви залетіли на територію НАТО, один із них розбився в Латвії.

Хто консультує Трампа та Гарріс із питань зовнішньої політики з наближенням перших дебатів?

Перші президентські дебати в США у 2024 році відбудуться у вівторок, 10 вересня, у Філадельфії. Для американців вони стануть довгоочікуваною можливістю отримати чітке уявлення про позицію Дональда Трампа та Камали Гарріс щодо питань зовнішньої політики, зокрема України.

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Віцепрезидентка Гарріс влаштувала імітаційні дебати в Піттсбурзі (також у вирішальному для виборів штаті Пенсильванія), а колишній помічник Гілларі Клінтон у її передвиборчій кампанії Філліп Рейнс грав роль Трампа, як повідомляє NBC News.

Допомагати у питаннях зовнішньої політики буде високопосадовець Пентагону Колін Кал, якого називають відповідальним за контрнаступальну стратегію України в Міністерстві оборони.

Також консультує з таких питань політичний директор кампанії Гарріс Грейс Ландріє; колишній заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон, який керував запровадженням санкцій США проти Росії; і радник Гарріс із національної безпеки Філ Гордон.

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Наприкінці липня відбулася телефонна розмова Гордона з керівником Офісу президента України Андрія Єрмака, під час якої, за повідомленням Офісу Зеленського, вони обговорили подальшу підтримку України, підсумки першого Саміту миру і виконання пунктів Формули миру.

Трамп, зі свого боку, заявив, що йому справді не потрібна допомога в підготовці. «Тут ви мало що можете зробити, — цитує його NBC. – Ви або знаєте предмет, або ні».

Однак він додав, що «ми розмовляємо», маючи на увазі своє оточення (у нього немає офіційно призначеного радника із зовнішньої політики), і часто розмовляє з радником свого колишнього віцепрезидента з національної безпеки, генералом армії у відставці Кітом Келлогом, який наразі керує аналітичним центром під гаслом «Америка перш за все».

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Келлог допоміг Трампу розробити план припинення війни в Україні який полягає в наступному: або Київ іде на переговори, або ризикує перестати отримувати допомогу від США; якщо ж від переговорів відмовиться Москва, то реакція Вашингтона буде протилежною.

Іншим консультантом Трампа з таких питань, як зазначає NBC, є колишній посол у Німеччині Річард Гренелл, якого Дональд Трамп-молодший визначив як головного кандидата на пост держсекретаря в разі свого обрання.

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Гренелл зустрічався з правими лідерами в Європі на прохання Трампа і давно висунув ідею, що США повинні вивести частину військ з Німеччини, якщо Берлін різко не збільшить свої витрати на оборону.

У липні Гренелл запропонував розділити частини України на автономні зони.

У новому документальному фільмі Лев Парнас плаче, зустрівшись із Хантером Байденом

У новому документальному фільмі одеський бізнесмен Лев Парнас стверджує, що Трамп посилив Україну в 2019 році. Вже кілька останніх років він вибачається перед Хантером Байденом за свої незаконні дії щодо нього перед минулими президентськими виборами.

У грудні 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа за зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, в тому числі за спробу шантажем залучити Україну до дискредитації родини Байдена, щоб допомогти йому переобратися у 2020 році. У січні 2020 року Трампа швидко виправдали в Сенаті.

У січні 2021 року Трампу знову було оголошено імпічмент у Палаті представників США за підбурювання до повстання 6 січня того ж року.

У фільм «З Росії з Левом», знятому MSNBC, Лев і Парнас і Хантер Байден зустрічаються вперше.

«Наші дії в Україні, поширення всієї цієї дезінформації проти Хантера Байдена зараз спричинили реальні проблеми, реальні кримінальні проблеми, з якими він зараз стикається», — сказав Парнас в інтерв’ю. – [Боляче] бачити Хантера Байдена, американського громадянина, який не має нічого спільного з політикою, який є сином — а в мене теж є сини, бачити, чого він зазнав у житті».

У фільмі, прем'єра якого відбулася минулими вихідними, показано, як на початку липня Парнас їхав до Лос-Анджелеса, щоб зустрітися з бідолашним сином президента, і як щиро той був зворушений вибаченнями Парнаса.

«Дійсно, лише велика людина здатна не лише визнати свою неправоту, а й зробити це публічно, перед усіма, – сказав Хантер Байден, згадуючи допит Парнаса в Палаті представників. – Щиро кажу, що ти для мене герой. Я дуже, дуже, дуже пишався. Я пишався тобою».

Через санкції США проти Китаю в російських банках майже не залишилося юанів

Як повідомила агенція Reuters, ті санкції, які США наклали в середині серпня на китайські й російські компанії, щоі сприяли агресії проти України, схоже, почали працювати: у Москви закінчуються юані.

Через дефіцит китайської валюти, який має Центробанк Росії, рубль зараз торгується до юаня на найнижчому рівні.

Як пояснює Reuters, «гострий» дефіцит юанів означає, що китайські банки «бояться мати справу з Росією» після погроз Вашингтона санкціями. Платежі за російські товари Китаю істотно затримуються.

Відповідно, юань став валютою, що найбільше торгується на Московській біржі, де долари та євро вже давно перестали бути платіжним засобом для російських трейдерів, а банки номінують свої продукти для інвесторів у юані.

Економісти прогнозують, що до кінця вересня щоденні продажі юанів через Центральний банк Росії впадуть до еквівалента 200 млн доларів. За повідомленням Reuters, протягом останнього місяця банк продавав юанів на суму 7,3 млрд доларів на день.

Нещодавно третя за величиною компанія Росії – нафтовий гігант «Роснефть» – розмістила облігації на 15 млрд юанів (2,12 млрд доларів).

«Ми не можемо кредитувати в юанях, тому що нам немає чим покрити наші валютні позиції», — пояснив генеральний директор «Сбербанку» – російського державного кредитора – Герман Греф.