Цього тижня Україна створила низку домовленостей щодо постачання та фінансування зброї, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 8 вересня.

Нові домовленості з партнерами щодо постачання зброї Україні − що відомо

"Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні", − пояснив Президент.

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Він додав, що отримання додаткових систем протиповітряної оборони досі залишається пріоритетом для України.

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Зеленський зауважив, що Україна наразі продовжує переговори з партнерами щодо надання далекобійної зброї.

"Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність − одне з таких ключових, стратегічних рішень", − пояснив Президент.

Він також подякував Німеччині, США, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Нідерландам, Швеції, Норвегії, Румунії, Литви та Латвії за кроки, оголошені на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".