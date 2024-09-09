Цього тижня Україна створила низку домовленостей щодо постачання та фінансування зброї, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 8 вересня.
Нові домовленості з партнерами щодо постачання зброї Україні − що відомо
"Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні", − пояснив Президент.
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Він додав, що отримання додаткових систем протиповітряної оборони досі залишається пріоритетом для України.
Зеленський зауважив, що Україна наразі продовжує переговори з партнерами щодо надання далекобійної зброї.
"Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність − одне з таких ключових, стратегічних рішень", − пояснив Президент.
Він також подякував Німеччині, США, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Нідерландам, Швеції, Норвегії, Румунії, Литви та Латвії за кроки, оголошені на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Якщо Путін не матиме успіху на Донбасі, він не матиме успіху ніде, − Зеленський
24-й "Рамштайн": результати засідання
Наразі міжнародні партнери зацікавлені у співпраці з Україною.
Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми FLIT.
На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 млн доларів.
- Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на 162 млн фунтів.
- Нідерланди передадуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на 80 млн євро.
- Швеція доєдналася до коаліції з розмінування й підписала Меморандум про Взаєморозуміння та зобов'язалась внести 5 млн євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій.
- Іспанія надішле батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок.
- Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них.