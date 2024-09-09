Європейська комісія підготувала документ, який запускає процедуру через рішення популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, пише Bloomberg.

Євросоюз може заблокувати кошти для Словаччини через Фіцо

Спеціальна прокуратура мала б займатися розслідуваннями корупційних справ, пов’язаних із фондами ЄС.

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Наразі блокування коштів для Словаччини перебуває на початковій стадії та потребує схвалення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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Близько 80% держінвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС, тому загроза цим коштам може завдати серйозного удару по економіці країни, яка також входить до єврозони та стикається з проблемами через дефіцит бюджету.

За даними Bloomberg, комісія може застосувати "механізм умовності", який дозволить ЄС припинити фінансування, якщо існує ризик нецільового використання коштів. У межах дії цього механізму Європейський Союз може заморозити частину з 12,8 млрд євро, виділених Словаччині з бюджету.

Розглядається й можливість відкликати всі або ж частину з 2,7 млрд євро, виділених країні на боротьбу з COVID-19, оскільки існування спецпрокуратури в Словаччині було однією з умов надання коштів.

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Словаччина надає Україні боєприпаси проти свого бажання

Міністр оборони Словаччини Роберт Калінак наполягає на значному збільшенні виробництва боєприпасів.

Його уряд рішуче відмовляється озброювати Україну, однак снаряди словацького виробництва потрапляють сюди через закупівлі, ініційовані третіми країнами. Уряд не має повного контролю над тим, куди потрапляють снаряди, оскільки покупці самі вирішують, що робити з купленими боєприпасами.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл".

Однак Європейська комісія відхилила прохання Угорщини та Словаччини про термінові консультації щодо рішення України заборонити санкції проти транзиту сирої нафти від російського постачальника "Лукойл".