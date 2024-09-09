Північна Корея п'ятий день поспіль запускає повітряні кулі зі сміттям у Південну Корею, пише Yonhap.

Скільки днів Північна Корея запускає повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї

Об'єднаний комітет начальників штабів США (JCS) повідомив, що КНДР відновила запуски повітряних куль близько 9 години ранку, за кілька годин після того, як запустила близько 200 повітряних куль увечері в суботу.

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"Вважаючи безпеку наших людей пріоритетом, військові діятимуть рішуче та спокійно відповідно до настанов", – наголосив JCS.

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Південнокорейські військові з 21 липня щоденно транслюють антипівнічнокорейську пропаганду через гучномовці на кордоні, але утримуються від прямого збивання повітряних куль з міркувань безпеки.

Близько 50 пакетів зі сміттям приземлились у столиці та провінції Кьонгі після запуску в суботу, однак жодних небезпечних матеріалів не було виявилено. Натомість там були пляшки, пластик і макулатура.

КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї

4 вересня країна вкотре запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї. Тоді громадянам порадили не торкатися повітряних куль.

JCS порадив громадянам у разі виявлення повітряних куль не торкатися їх і повідомити про знахідку військових або поліцію.

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З кінця травня Пхеньян запустив тисячі повітряних куль зі сміттям у Південну Корею, назвавши це відповіддю на розповсюдження Сеулом агітаційних листівок, спрямованих проти північнокорейського режиму.