Північна Корея 4 вересня вкотре запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї. Громадянам порадили не торкатися повітряних куль, пише Укрінформ із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

Північнокорейські повітряні кулі зі сміттям вкотре запустили у бік Південної Кореї - подробиці

У відомстві не назвали точної кількості повітряних куль і зауважили, що об’єкти можуть залетіти у північну провінцію Кьонґі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У JCS порадили громадянам у разі виявлення повітряних куль не торкатися їх і повідомити про знахідку військових або поліцію.

Advertisement

З кінця травня Пхеньян запустив тисячі повітряних куль зі сміттям у Південну Корею, назвавши це відповіддю на розповсюдження Сеулом агітаційних листівок, спрямованих проти північнокорейського режиму.

Востаннє КНДР запускала повітряні кулі зі сміттям у серпні.

Конфлікт між Південною та Північною Кореєю − що відомо

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль запропонував КНДР створити робочу групу для переговорів. Він заявив, що готовий розпочати співпрацю, якщо Північна Корея зробить крок до денуклеаризації.

Північна Корея надала прикордонникам 250 нових пускових установок тактичних балістичних ракет на кордоні з Південною Кореєю.

Advertisement

КНДР не розкрила назву та характеристики установок, але спеціалісти в Сеулі визначили їх як установки для запуску твердопаливних тактичних балістичних ракет Hwasong-11.

Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на летальну допомогу для своєї армії, а цю зброю РФ використовує у війні проти України.

26 червня вперше з 2017 року морські піхотинці Південної Кореї провели масштабні навчання з бойової стрільби на двох островах у Жовтому морі поблизу міжкорейського морського кордону.

1 грудня 2023 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав власну армію бути готовою відповісти на "провокації з боку ворога", тобто Південної Кореї. Кім заявляв, що його країна без вагань здійснить ядерну атаку у випадку провокації ядерною зброєю.