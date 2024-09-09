8 вересня радник Міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Ярослав Олійник, відомий під позивним "Локі", загинув у ДТП, повідомив радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"Локі" загинув у ДТП

"Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів", − наголосив Камишин.

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За його словами, прощання відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.

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За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, Олійник загинув разом із дружиною Ніною.