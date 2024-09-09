8 вересня радник Міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Ярослав Олійник, відомий під позивним "Локі", загинув у ДТП, повідомив радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.
"Локі" загинув у ДТП
"Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів", − наголосив Камишин.
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За його словами, прощання відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.
За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, Олійник загинув разом із дружиною Ніною.
Під час масованого ракетного обстрілу загинув український льотчик
Під час захисту українського неба 26 серпня від масованого комбінованого обстрілу загинув льотчик Повітряних Сил ЗСУ Олексій Месь, повідомили в Командуванні Повітряних Сил.
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі прокоментував ситуацію навколо загибелі льотчика-винищувача Олексія Меся під час масованого ракетного удару РФ.
За його інформацією, вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу, так само попередній звіт вже мають партнери з США, які долучилися до розслідування причин загибелі українського пілота.