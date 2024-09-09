Від початку року було використано 4,7 млн нотаріальних бланків, повідомив Опендатабот.

Скільки бланків на довіреності використали станом на серпень

Рекордним був 2021 рік, коли нотаріуси використали 9,5 млн бланків. У перший рік повномасштабного вторгнення бланків поменшало у 2,6 раза, але у 2023 за рік кількість бланків зросла у 1,7 раза.

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994 тис. використаних нотаріальних бланків цьогоріч пішли на довіреності, однак за весь минулий рік на довіреності використали 1,3 млн бланків.

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Найбільше бланків вкрали у 2022 році, тобто 2,2 тис. Від початку цього року вкрали лише 1 бланк. 2022 рік став лідером серед анульованих бланків − 52 тис.

Як зазначив Опендатабот, використання підробних нотаріальних бланків часто використовують шахраї. Однією зі схем, яку використовують в махінаціях, є анулювання бланка, а потім внесення на нього довіреності.

Скільки свідоцтв на спадщину оформили українці за перші пів року

За цей рік українці оформили понад 520 тис. бланків на свідоцтво про право на спадщину.

Минулого року українці використали понад 455 тис. бланків. Це на 9,7% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

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За перші 6 місяців цього року оформили майже 68,5 тис. бланків для заповітів. Порівняно з відповідним періодом торік, їх кількість зросла на 16,2%.