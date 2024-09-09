Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що поки війна нестиме загрози для безпеки Запорізької АЕС, її реактори мають лишатися у стані "холодної зупинки".

Про це він повідомив на відкритті засідання Ради керуючих МАГАТЕ, передає кореспондент Укрінформу.

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Реактори на ЗАЕС не можна перезапускати, поки триває війна - що відомо

"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії", - так Ґроссі описав ситуацію на ЗАЕС.

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Він нагадав, що 11 серпня всередині однієї з градирень станції спалахнула пожежа і через отримані пошкодження її, можливо, доведеться знести.

"Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки.

Більше по темі Гендиректор МАГАТЕ прибуде в Україну наступного тижня Це п’ятий візит Ґроссі до ЗАЕС після встановлення постійної присутності МАГАТЕ там у 2022 році.

Відповідно до рекомендацій Агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущений доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, продовження роботи агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії.

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Ґроссі наголосив, що МАГАТЕ має тепер "більш проактивну позицію та моніторить критично важливі електричні підстанції України, які мають вирішальне значення для безпеки її атомних електростанцій".

Керівник МАГАТЕ відвідав ЗАЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

4 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Під час візиту він оцінив ситуацію після пожежі та поточні роботи на водяних помпах і сховищі палива.

3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся в Києві з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі.

Експерти агентства раніше поширили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС. 11 серпня, близько 20:00, на території ЗАЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.