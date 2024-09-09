Шведський уряд оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого становить близько 400 мільйонів євро.

Нова допомога має забезпечити Україну найнеобхіднішим озброєнням, повідомила пресслужба уряду Швеції.

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Допомога від Швеції на €400 млн: що отримає Україна

Чергова допомога від Швеції спрямована на задоволення найпріоритетніших військових потреб України та створення можливостей для майбутніх дій.

Зокрема, йдеться про пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову допомогу.

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У рамках нового пакета Швеція переходить до нової фази військової підтримки, приділяючи більше уваги закупівлям, а не лише пожертвам.

Допомога охоплює три великі контракти на закупівлю пріоритетного обладнання загальною вартістю близько 52 мільйонів євро.

З озброєння Україна отримає військове обладнання для наземних бойових дій, додаткові зенітні ракети Robot 70 для посилення ППО, бронебійні та малокаліберні снаряди, безвідкотні гвинтівки і протитанкові міни.

Також у пакеті містяться засоби захисту від забруднень, навчальні матеріали для новобранців і зимове спорядження для українських солдатів.

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У межах допомоги передбачено військово-морську підтримку на суму близько 43 мільйони євро для захисту українського торговельного судноплавства і підтримки сухопутних військ уздовж річок, де ведуться активні бойові дії.

Новий пакет допомоги від Швеції також включає шість додаткових Stridsbåt 90, зокрема рішення з військово-морського постачання для підтримки підрозділів технічного обслуговування ВМС України.

Швеція долучиться до міжнародних ініціатив щодо підтримки України

Уряд Швеції також виділив близько 61 мільйонів євро на фінансові пожертвування у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році.

Ініціативи охоплюють як тимчасові багатосторонні проєкти, такі як програми з постачання боєприпасів, так і постійні фонди.

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Кожен із заходів спрямований на координацію зусиль і максимальну підтримку України в її оборонних потребах.

Швеція призначила уповноваженого з питань відновлення, бізнесу та розвитку України

23 серпня Швеція призначила уповноваженим із питань відновлення, бізнесу та розвитку України Ульріка Тідестрема.

Він тісно співпрацюватиме з Україною, ЄС, міжнародними фінансовими інституціями, країнами G7 та іншими міжнародними партнерами для підтримки відновлення України.

Одним із його завдань буде представляти уряд у міжнародній координації донорів для підтримки відновлення України та розвитку зв’язків із ЄС.