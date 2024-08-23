Швеція призначила уповноваженим із питань відновлення, бізнесу та розвитку України Ульріка Тідестрема, повідомили на сайті уряду Швеції.

Швеція призначила уповноваженого з питань відновлення, бізнесу та розвитку України

"Уряд посилює зусилля Швеції щодо підтримки України, призначаючи спеціального представника з питань її реконструкції, бізнес-сектору та розвитку. Ця нова роль зосереджена на торгівлі, допомозі розвитку та рекламі. Я вітаю Ульріка Тідестрема в команді та з нетерпінням чекаю на спільну роботу", – наголосив міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

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Спецпредставник тісно співпрацюватиме з Україною, ЄС, міжнародними фінансовими інституціями, країнами G7 та іншими міжнародними партнерами для підтримки відновлення України.

Одним із його завдань буде представляти уряд у міжнародній координації донорів для підтримки відновлення України та розвитку зв’язків із ЄС.

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Іншим завданням стане сприяння участі бізнесу Швеції у відбудові України у співпраці з Business Sweden та іншими групами мережі Team Sweden.

Тідестрем був послом Швеції в Грузії та Вірменії, а також працював у посольствах у Варшаві, Гельсінкі, Києві та Москві. Він обійматиме нову посаду 26 серпня.

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"У Швеції є фантастична та широка увага до України. Як спеціальний посланник я сподіваюся на тісну співпрацю зі шведським бізнесом, урядовими установами та організаціями громадянського суспільства, які підтримують Україну та хочуть брати участь у її відбудові та розвитку", – зауважив Тідестрем.

Швеція офіційно приєдналася до "Коаліції дронів"

11 липня Швеція приєдналася до міжнародної "Коаліції дронів" для допомоги Україні. Швеція разом з іще одинадцятьма країнами увійде до коаліції, яка шляхом спільних закупівель підтримуватиме Збройні сили України безпілотними літальними апаратами. У програму також може бути додано системне навчання персоналу.

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17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".

11 липня щведський уряд заявив про відкритість для постачання Україні винищувачів Gripen у майбутньому. Йдеться не лише про постачання літаків та підготовку пілотів. Рішення про передачу відтермінували, оскільки впроваджувати одночасно дві системи – F-16 та Gripen – було би занадто складно.

Посол України у Швеції 29 травня наголосив на потребі української армії у бойових літаках Gripen, системах ППО та боєприпасах.

Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Швеція призупиняє плани щодо передачі Україні винищувачів Gripen, зосередившись на поставках винищувачів F-16.