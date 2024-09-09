Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що за перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" українці відкрили 800 тисяч карток.

Про це вона заявила під час заходу з нагоди другої річниці програми "Власна справа", передає кореспондент Укрінформу.

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Майже мільйон карток вже створили для "Національного кешбеку" - подробиці

«На сьогодні вже 800 тисяч людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи», - зазначила Свириденко

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За її словами, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано – купуючи виключно українські товари.

Свириденко зауважила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

В Україні стартувала програма "Національний кешбек" — що відомо

2 вересня офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.

Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць. Отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.

Цю програму координує Міністерство економіки України. В реалізації проєкту беруть участь Мінцифри України, АТ “Зроблено в Україні”, ДП “Дія”, Державна податкова служба, розрахунковий банк – Ощадбанк та уповноважені банки України.

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Читайте у матеріалі Kyiv Post як активувати "Національний кешбек" у своєму банку.