Збірна України з футболу поступилася збірній Чехії у своєму другому матчі Ліги націй-2024/2025.

Рахунок матчу — 3:2

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Голами за збірну України відзначились Владислав Ванат на 37 хвилині та Георгій Судаков на 84.

За збірну Чехії - Павел Шульц на 20 хв. та 46 хв. і Томаш Соучек на 80 хв. (з пенальті).

Матч Чехія-Україна. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Склади команд:

Україна - 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 10. Микола Шапаренко, 16. Віталій Миколенко, 19. Олександр Тимчик, 17. Олександр Зінченко, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 20. Михайло Мудрик, 11. Владислав Ванат.

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Чехія - 1. Матей Ковар, 6. Мартін Вітік, 7. Ладіслав Крейчі, 8. Ярослав Зелений, 14. Лукаш Провод, 6. Лукаш Черв, 22. Томаш Соучек, 5. Владімір Цоуфал, 17. Вацлав Черний, 15. Павел Шульц, 19. Томаш Хорий.

Матч Албанія-Грузія. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Збірна Грузії здобула перемогу над командою з Албанії. Гра закінчилася із рахунком 0:1.

Нагадаємо, що 7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В Ліги націй

Команда Матчі Голи Очки

1. Грузія 2 +4 6

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2. Албанія 2 0 3

3. Чехія 2 -2 3

4. Україна 2 -2 0

Ліга націй-2024/2025: коли грає збірна України

Збірна України з футболу завершила вересневу частину Ліги Націй.

Матчі синьо-жовтих у жовтні та листопаді:

11 жовтня о 21:45 | Україна - Грузія

14 жовтня о 21:45 | Україна - Чехія

16 листопада о 19:00 | Грузія - Україна

19 листопада о 21:45 | Албанія - Україна.

Ребров оцінив суперників України та шанси у Лізі націй

Напередодні стартових матчів українців у Лізі націй-2024/2025 головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав інтерв’ю, в якому розповів, що у синьо-жовтих дуже серйозне ставлення до турніру.

Хоч ці матчі мають наближений до товариського статус, але через них є шанс потрапити на чемпіонат світу. Ми дуже серйозно ставимося до цього турніру.

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Також президент Української асоціації Футбол Андрій Шевченко наголошував, що головне завдання українців в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності був додатковий шанс для потрапляння на ЧС.

Напередодні гри з Чехією Сергій Станіславович зазначив, що у майбутньому спарингу гравці та тренери української збірної повинні відреагувати на поразку у матчі проти Албанії

Ми повинні сконцентруватися і, по-перше, показати інший рівень настрою на цей матч. Нам треба відреагувати на ту гру, яку ми показали проти Албанії.

Як Україна може потрапити на Чемпіонат світу-26 через Лігу націй

У європейській зоні на мундіаль будуть розігрувати 16 путівок у двох раундах відбору. Ліга націй УЄФА дійсно може стати запасним квитком синьо-жовтих на ЧС-26.

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Зокрема, від місць, які займуть учасники Ліги націй, залежить до якої групи вони потрапляють у відборі ЧС-2026.

Варіанти груп два: по чотири збірні та по п’ять.

Для команд, які потрапляють у групу по п’ять збірних, кваліфікація на мундіаль розпочнеться у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА.

Збірні, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до Чемпіонату світу у вересні 2025-го.

Відбір до ЧС-2026 по раундах:

12 груп гратимуть у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. Переможці груп отримають прямі путівки до фінальної стадії. 12 команд, що посядуть другі місця, та чотири переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.