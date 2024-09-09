Російський військовий безпілотник, що розбився в Резекненському краї Латвії, був безпілотником типу Shahed, начиненим вибухівкою. Його ціллю була Україна.

Про це пише LSM+ з посиланням на керівництво Національних збройних сил (НЗС) Латвії.

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У Латвії впав російський "Шахед" - подробиці

Як заявив командувач НЗС генерал-лейтенант Леонід Калніньш, дрон впав у Гайгалавській волості Резекненського краю.

Встановлено, що це БПЛА типу Shahed, який армія РФ активно застосовує у війні проти України.

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Калніньш розповів, що вибухівка ударного безпілотника не вибухнула.

Вже потім на землі дрон був знешкоджений підрозділом НВС. Поки не відомо, чи приземлився дрон сам по собі чи впав.

Також Калніньш зазначив, що після аналізу та моніторингу ситуації було зроблено висновок, що безпілотник не був націлений безпосередньо на Латвію.

Більше по темі За серпень росіяни атакували Сили оборони майже 450 разів з використанням хімічної зброї А за понад пів року росіяни застосували хімічну зброю вже понад 4 тис. разів.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтвердив факт, що дрон був спрямований проти України.

Він також заявив, що йдеться про надзвичайну подію. У відповідь на інцидент, Латвія посилить протиповітряну оборону на східному кордоні.

Спрудс неодноразово наголосив, що дискусії про те, чи був цей дрон зловмисно спрямований на Латвію, є вторинними. Головне те, що повітряний простір держави був порушений дроном Росії, і саме так оцінюється ця ситуація.

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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомляв, що дрон розбився на сході країни.

У латвійському Міністерстві оборони уточнили, що російський військовий безпілотник впав у муніципалітеті Резекне.

«Ця ситуація є підтвердженням того, що нам потрібно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, включаючи розвиток можливостей протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби для обмеження діяльності БПЛА різного призначення», - казав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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Через російське вторгнення в Україну у Латвії посилили охорону сухопутних кордонів, повітряного простору та територіальних вод, а Збройні сили країни зміцнюють можливості протиповітряної оборони на східному кордоні.

Окрім того, союзники по НАТО забезпечують місію повітряного патрулювання над країнами Балтії на ротаційній основі.