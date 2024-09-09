За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби.

Зазначимо, що вдень 9 вересня російська армія здійснила авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району, застосувавши КАБи.

"Основні питання першого етапу обговорили на виїзному засіданні координаційного штабу з евакуації", - зазначили в ОВА.

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Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

У Сумській область проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів Шосткинської громади Сумського району. Йдеться про Глухова, Свеси та Есмані.

Евакуація з Сумської області - що варто знати

У серпні Ради оборони Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію з населених пунктів п'яти громад Сумського району.

Йшлося про шість тисяч цивільних осіб, домівки яких потрапляють у зону російського вогневого ураження.

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"У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян", – зазначав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.